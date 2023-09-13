Adapazarı'nda çocuk sineması etkinliğine yoğun ilgi

Adapazarı Belediyesi tarafından Ozanlar Mahallesi’nde çocuk sineması etkinliği düzenlendi.

Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Ozanlar mahallesinde çocuk sineması etkinliğine mahalle halkı yoğun ilgi gösterdi. Çocuk dostu Adapazarı vizyonuyla şehrin kalbi Adapazarı’nda birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Maltepe, Hızırtepe, Korucuk ve Karaman, 15 Temmuz Camili ve Şeker mahallelerimizden sonra Ozanlar mahallemizde de çocuklarımızla buluştuk ve çok güzel bir akşam yaşadık. Çok kıymetli çocuklarımız ve aileleri ile bir araya gelerek Aslan Hürkuş Görevimiz Gökbey filmini hep birlikte izledik. Ozanlar mahallemize gönülden teşekkürler. Yüzlerce çocuk parkı ve spor sahalarıyla, Bilgi Evlerimiz, Millet Evlerimiz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzle ortaklaşa yaptığımız eğitim ve destek çalışmalarımızla çocuk dostu Adapazarı için çok çalışmaya devam” dedi.