Adapazarı'nın bayramları fotoğraf karelerinde yeniden canlanıyor

Sakarya Büyükşehir Ekim kültür sanat takvimi yeni haftaya iki farklı etkinlikle başlayacak. 27 Ekim Pazartesi günü OSM’de düzenlenecek etkinliklerin ilki saat 18.00’da "Adapazarı’nda Bayramlar" adlı fotoğraf sergisinin açılışı olacak. Saat 19.00’da ise "Osmanlı Modernleşmesi ve İslam Düşüncesi" adlı söyleşi gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ekim kültür sanat etkinliklerinde yeni hafta iki farklı etkinlikle başlayacak. 27 Ekim Pazartesi günü Ofis Sanat Merkezi’nde kapılarını açacak "Adapazarı’nda Bayramlar" fotoğraf sergisi, SBB Fotoğraf Arşivi’nden özenle seçilen karelerle geçmişin samimi bayram buluşmalarını, mahalle dayanışmasını ve şehrin kültürel dokusunu nostaljik bir atmosferle yeniden canlandıracak. Serginin açılış saati ise 18.00 olacak.

Sergi açılışının ardından saat 19.00’da düzenlenecek "Osmanlı Modernleşmesi ve İslam Düşüncesi" adlı söyleşide, Prof. Dr. Mehmet Cüneyt Kaya konuk olacak. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Harun Kuşlu’nun üstleneceği programda, Osmanlı modernleşme sürecinin İslam düşüncesine etkileri, dönemin entelektüel dönüşümleri ve çağdaş İslam düşüncesine yansımaları derinlemesine ele alınacak.