Adapazarı'nın en güzel fotoğrafları seçildi

Adapazarı Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl “Adapazarı’nda Hayat Var” temasıyla 13’üncüsü gerçekleşen fotoğraf yarışmasının sonuçları açıkladı. Yarışma jürisi tarafından seçilen 3 fotoğraf yarışmada belirtilen ödüllerin sahibi oldu.

Adapazarı’nın kültürel, sosyal, ticari ve doğal güzelliklerini içine alan “Adapazarı’nda Hayat Var” fotoğraf yarışmasının sonuçları Adapazarı Belediyesi tarafından ilan edildi. Faruk Turna’nın “Sis” temalı fotoğrafı birincilik ödülüne layık görülürken; Nihat Kolunsağ’ın “Uzun Çarşı” fotoğrafı ikincilik, Mustafa Yiğit’in “İnsan Manzaraları” temalı fotoğrafı üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Yarışma jürisi en güzel 3 fotoğraftan sonra 3 farklı fotoğrafa mansiyon ödülü, 30 fotoğrafa da sergileme hakkı tanıdı. Adapazarı hayatının farklı renklerinden en güzel fotoğrafların seçildiği yarışmaya ilgi yoğun oldu. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu tüm katılımcılara teşekkür ederek, “Adapazarı’mızın güzelliklerini merceğine alan, bizi bu güzelliklerle buluşturan tüm katılımcılarımıza ve değerlendirmeleri için jüri üyelerimize teşekkür ederim. Aynı zamanda jürimiz tarafından ödüle layık görülen fotoğraf sanatçılarımızı ayrı ayrı tebrik ederim. Bu güzel fotoğraflar bize bir kez daha gösterdi ki, Adapazarı’mıza hayat en güzel renkleriyle devam ediyor” diye konuştu.