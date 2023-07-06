Adapazarı'nın kurtuluş etkinlikleri hafta sonu yapılacak

Adapazarı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102’nci yılı etkinlikleri, 8-9 Temmuz Cumartesi ve Pazar tarihlerinde gerçekleştirilecek. Başkan Mutlu Işıksu, “Kıymetli hemşehrilerimizi bu hafta sonu düzenleyeceğimiz kurtuluş etkinliklerimize davet ediyoruz. Gelin, hep birlikte olalım” dedi.

Adapazarı’nın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102’nci yılı, 8-9 Temmuz Cumartesi ve Pazar tarihlerinde Adapazarı Belediyesi’nin organizasyonu ile birçok etkinlikte coşkuyla kutlanacak. 8 Temmuz Cumartesi günü Söğütlü ve Ferizli Belediyelerinin birlikte düzenledikleri programda, kurtuluş kahramanlarından Halit Molla’nın Söğütlü Sıraköy Mezarlığı’ndaki anma programı ile başlayacak etkinlikler, Ferizli Belediyesi’nin Ferizli ilçe merkezindeki kurtuluş korteji ve mehteran gösterisi ile devam edecek. Adapazarı Belediyesi’nin Tarihi Uzunçarşı’da düzenleyeceği Kurtuluş Kortejleri, esnaf selamlaması ve Mehteran Gösterileri ile sürecek etkinlikler çerçevesinde Orhan Camii, Şerefiye Camii ve Yeni Camii’de Yerel Kültür Derneği’nin de katkılarıyla şehitler anısına mevlid programları ve ikramlar gerçekleştirilecek.

9 Temmuz Pazar günü Poyrazlar Etkinlik Sahnesi’nde saat 19.00’da başlayacak konser programında ilk olarak Adapazarılı sanatçı Sinan Şimşek sahneye çıkacak. Şimşek’in ardından ünlü sanatçılar Ekin Uzunlar ve daha sonra Rafet El Roman gerçekleştirecekleri konserlerle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatacak. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, yaptığı açıklamada, ertelenen etkinliklerin hafta sonu yapılacağını belirterek şehir insanını etkinliklere davet etti. Başkan Işıksu, “Biz Adapazarlılar çok büyük ve çok güzel bir aileyiz. Sokakları gayretle ve alın teriyle yoğrulmuş, sevgide, kardeşlikle ve muhabbette her daim birleşen Adapazarı’mızda, bu yıl da hep birlikte güzel şehrimizi bizlere miras bırakan kahraman ecdadımızı bir kez daha yâd edecek ve aziz hatıralarına saygı duruşunda bulunacağız. Erenler Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç’ın vefatı nedeniyle 21 Haziran tarihinde ertelediğimiz etkinliklerimizi bu hafta sonu gerçekleştiriyor ve tüm Adapazarı sevdalılarını davet ediyoruz” diye konuştu.

Adapazarı Belediyesi Kurtuluş etkinlikleri çerçevesinde 9 Temmuz Pazar günü saat 17.30 itibarı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Demokrasi Meydanı’ndan Poyrazlar Tabiat Parkı’na seferler düzenleyecek.