Adapazarı'nın o mahallelerine iki sosyal tesis

İkizce Müslim ve Çaltıcak mahallelerine sosyal tesis kazandıracaklarını açıklayan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, “Mahallelerimizin neye ihtiyacı varsa hamdolsun yerine getirdik. Gayretle çalışmaya devam” dedi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. İkizce Müslim ve Çaltıcak mahalle sakinleriyle buluşan Işıksu, vatandaşların taleplerini dinlemenin yanı sıra her iki mahalleye de sosyal tesis yapacaklarını duyurdu. Işıksu, “Mahallelerimizin neye ihtiyacı varsa hamdolsun yerine getirdik. İkizce Müslim’de tarla yolları ve parkların bakım-onarımı tamam, yeni spor parkı ve muhtarlık binası kazandırdık. Şimdi de mahallemizin çok istediği sosyal tesisler için ihale aşamasındayız. Çaltıcak mahallemizde ise kahvenin, muhtarlık binasının ve mahalle yollarının bakım-onarımı tamam, yeni bir çocuk parkı yaptık ve inşallah Çaltıcak Mahallemize de sosyal tesis kazandırıyoruz, ihale aşamasındayız” dedi.