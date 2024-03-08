Adapazarı Sevgi Butiği açıldı

Adapazarı Belediyesi ve Kızılay Adapazarı iş birliğiyle faaliyete geçen Sevgi Butiği Kıyafet Evi açılışında konuşan Başkan Mutlu Işıksu, “Paylaşmaya değer anlayışıyla paydaş kurumlarımızla çok güzel sosyal faaliyetlere imza atıyoruz. Kızılay’ımızla birlikte hayata geçirdiğimiz Sevgi Butiği hayırlı olsun. Önümüzdeki çalışma dönemimizde de inşaallah huzurlu ve toplumsal yapı için çok daha duyarlı ve iletişimi daha da kuvvetli sosyal belediyecilik anlayışımıza devam edeceğiz” dedi.

Adapazarı Belediyesi ve Kızılay Adapazarı iş birliğiyle Adapazarı Yeğenler Caddesi’nde inşaatı tamamlanan Sevgi Butiği Kıyafet Evi törenle açıldı. Açılış programına Adapazarı Kaymakamı Oktay Kaya, Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Erenler Belediye Başkanı Rahmi Şengül, Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hümeyra Çelik, Sakarya İl Başkanı Cevdet Koç, Adapazarı İlçe Başkanı Hayrettin Uçkaç, Milli Eğitim İl Müdürü Coşkun Bakırtaş, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ve Cumhur İttifakı Teşkilat Yöneticileri ile mensupları, STK Temsilcileri, Kurum ve Kuruluşların Başkan ve Yöneticileri, Kızılay Gönüllüleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Kızılay Adapazarı İlçe Başkanı Hayrettin Uçkaç, desteklerinden dolayı Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’ya teşekkür ederken, İl Başkanı Cevdet Koç, açılışı yapılan Sevgi Butiği ile ihtiyaç sahiplerinin giyim ihtiyaçlarının karşılanacağını belirterek destekleri için Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’ya ve katılımcılara teşekkürlerini sundu. Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hümeyra Çelik ise yaptığı konuşmada, 1868 yılından itibaren Türkiye’de ve tüm dünyada mağdur ve mazlumların yanında olan Kızılay’ın Adapazarı’nda güzel bir çalışmaya imza atmış olmasından duyduğu memnuniyeti paylaşarak, “Çok güzel bir proje hayat buldu. Kızılay yönetici ve gönüllülerimizle destek veren Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, konuşmasına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlayarak başladı. Başkan Işıksu, “Bugün, güzel bir açılışta hep beraberiz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Kızılay’ımız bizim için çok kıymetli. Hakikaten çok güzel bir çalışma ortaya koyduk birlikte. Emek veren tüm mesai arkadaşlarımı ve Kızılay’daki gönüllüleri, hayırseverleri yürekten tebrik ediyorum. Paylaşmaya değer anlayışıyla paydaş kurumlarımızla çok güzel sosyal faaliyetlere imza atıyoruz” şeklinde konuştu.

Adapazarı Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla yaptığı hizmetlerden bahseden Işıksu, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren gençler, çocuklar, yaşlılar, engelliler, kadınlar ve tüm toplumsal kesimlere karşı duyarlı, kapsayıcılığı yüksek sosyal belediyecilik hizmetlerimizi her yıl daha da geliştirerek devam ettirdik. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma Marketi, Engelli Hizmetleri Danışma Ofisi, Engelli Araçları Ücretsiz Tamir ve Bakım Atölyesi, İŞKUR İstihdam Ofisi, Hasta Nakil Hizmetleri, Yeşilbayraktar Kreş ve Gündüz Bakımevi, Millet Evleri ve Sosyal Tesisler başta olmak üzere sosyal yaşamı destekleyici çalışmalarımız ve Adapazarı Belediyesi İletişim Merkezimizle sosyal belediyecilik anlayışına çok önem verdik. İhtiyaç sahibi kamu kurumlarınca tespit edilen ve Adapazarı sınırlarında yaşayan her vatandaşa maddi ve manevi destek olarak topluma karşı soyutlanmasının önüne geçecek çalışmalara katkı sağladık” ifadelerini kullandı.

Işıksu konuşmasını, “Kızılay’ımızla birlikte hayata geçirdiğimiz Sevgi Butiği hayırlı olsun. Önümüzdeki çalışma dönemimizde de inşallah huzurlu ve toplumsal yapı için çok daha duyarlı ve iletişimi daha da kuvvetli sosyal belediyecilik anlayışımıza devam edeceğiz” sözleriyle sonlandırdı.

Gönülleri açmanın, dertleşmenin, bir ve beraber olmanın çok kıymetli olduğunu vurgulayan Cumhur İttifakı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yusuf Alemdar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünya mazlumlarının sesi olmuş, nerede bir mağdur varsa hep yanında olmuştur. Kızılay’ımız da bu anlayış çerçevesinde hepimiz için çok kıymetlidir. Mübarek Ramazan ayına girerken böylesi güzel bir faaliyetin gerçekleşmesinden memnuniyet duyduk. Kızılay yöneticilerimizi ve Adapazarı Belediye Başkanımız Mutlu Işıksu’yu tebrik ediyorum. Paylaşmaktan, yardımlaşmaktan daha güzeli yoktur. Bizler de sosyal belediyecilik anlayışımızla Sakarya’mız için gayretle çalışacağız. Rabbim böylesi güzel çalışmalarımızı daim eylesin. Sevgi Butiği Kıyafet Evi, Adapazarı’mıza, tüm gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak Adapazarı Sevgi Butiği dualarla açılışı yapıldı.