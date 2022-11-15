Adapazarı SGM'ye 364 öğrenci misafir oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’ne konuk olan 364 öğrenci, hem atölye etkinliklerine katıldı hem de keyifli dakikalar geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde başlayan eğitim dönemi ile birlikte misafir okul etkinlikleri de hız kazandı. Adapazarı SGM’de 20 farklı branşta gerçekleştirilen eğitimlerini yanı sıra farklı okullardan gelen öğrenciler de merkeze konuk oluyor. Bu çerçevede, 364 misafir öğrenci Adapazarı SGM’de buluştu. Burada unutamayacakları bir gün geçiren minik misafirler, drama, mutfak atölyesi ve tasarım derslerine katıldı. Yeni arkadaşlıklar da edinen minik öğrenciler, yeteneklerini keşfetti, öğrenirken eğlendi.