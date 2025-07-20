ADARAY'a yoğun ilgi: 2025'in ilk yarısında 650 bin yolcu taşıdı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar hizmete alınan ADARAY, 2025 yılının ilk 6 ayında 650 bin yolcu tarafından tercih edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar hizmete alınan ADARAY Banliyö Sistemi şehir içi ulaşımda hızın, konforun ve güvenli ulaşımın adresi oldu. Toplam 7 istasyondan oluşan hat üzerinde her gün 19 gidiş ve 19 geliş olmak üzere 38 sefer düzenleyen ADARAY, vatandaşların en fazla tercih ettiği ulaşım araçlarından biri haline geldi. Modern, güvenli, hızlı ulaşım imkânı sunan son teknoloji vagonlarıyla yeni bir dönemin başladığı banliyö sistemi, şehir içi ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştırdı. ADARAY, 2025 yılının ilk 6 ayında toplamda 650 bin yolcu tarafından tercih edilerek kullanımla ilgili yeni bir rekora imza attı. Hafif raylı sistem Adapazarı Garı, Mithatpaşa İstasyonu, 32 Evler, Terminal, Bahçelievler, Arifiye YHT Garı olmak üzere 7 farklı durakta yolcu indiriyor ve şehirlerarası ulaşım hatlarını birbirine entegre ediyor.