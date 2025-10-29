ADARAY'la 1 yılda 1 milyon yolcu taşındı

Adapazarı-Arifiye hattında seferlerine geçen yıl yeniden başlayan ADARAY, bir yılda bir milyon yolcu taşıyarak güvenli ve konforlu ulaşımın adresi oldu.

Geçtiğimiz yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yeniden hizmete başlayan ADARAY, birinci yılını önemli bir başarıyla tamamladı. Adapazarı ile Arifiye arasında sefer yapan ADARAY, ilk yılında toplam 1 milyon yolcu taşıyarak şehir içi ulaşımda önemli bir alternatif haline geldi. Günde 19 gidiş ve 19 dönüş olmak üzere toplam 38 sefer düzenleyen ADARAY, yaklaşık 15 dakikalık sefer süresiyle vatandaşlara hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunarak, vatandaşların en çok tercih ettiği ulaşım seçeneği oldu.