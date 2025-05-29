Adem Asil, Avrupa şampiyonu

11. Avrupa Erkekler ve Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, altın madalya kazandı.

Adem Asil, Avrupa şampiyonu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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11. Avrupa Erkekler ve Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda milli sporcu Adem Asil, altın madalya kazandı.

Almanya’nın Leipzig kentinde devam eden 11. Avrupa Erkekler ve Kadınlar Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası’nda milli sporcu Adem Asil Avrupa şampiyonu oldu. Asil, Artistik All-Around Erkekler Finali’nde 82.398 puanla altın madalyayı boynuna taktı.

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