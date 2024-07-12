Adem Hoca Çeşmesi yeniden halkın hizmetinde

Adem Hoca Çeşmesi'nin açılışı, tarihi ve kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Çeşmenin restorasyonu, bölgedeki tarihi eserlerin yaşatılması ve halkın hizmetine sunulması amacıyla gerçekleştirildi. Açılış programında yapılan konuşmalarda, bu tür projelerin devam edeceği ve kültürel mirasın korunmasının önemine vurgu yapıldı.

BALCIOĞLU: GEÇMİŞİMİZLE GELECEĞİMİZ ARASINDA KÖPRÜ KURMA YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIMI BİRLİKTE ATIYORUZ

Açılışta konuşan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti: “Değerli misafirler, sevgili Silivrililer, bugün burada, Silivri ilçemizin tarihine sahip çıkma ve geçmişimizle geleceğimiz arasında köprü kurma yolunda önemli bir adımı birlikte atıyoruz. Bugün sizlerle birlikte tarihi Adem Hoca Çeşmesi'nin açılışını gerçekleştirmekten büyük gurur duyuyorum.

Adem Hoca Çeşmesi, 1955 yılında yapılmış ve Cumhuriyet Dönemi'nin Osmanlı tarzı duvar çeşmesi tipolojisinin nadir örneklerinden biri. Üzerindeki 'Sahibul Hayrat' yazılı kitabe, çeşmenin 1955 yılına ait olduğunu gösteriyor. Bu tarihi çeşme, 1964 yılında Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edilmiştir. Ne yazık ki, bu değerli yapı uzun yıllar boyunca ihmal edildi. Ancak, 2023 yılında belediye ekiplerimiz harekete geçerek çeşmenin restorasyon projelerini hazırladı. 2024 yılında, projelerimiz İstanbul I Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. Göreve gelir gelmez, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'nın sağladığı ödenek desteği ile restorasyon çalışmalarını başlattık ve tamamladık.

Biliyorsunuz seçim döneminde söz vermiştim, Silivri'nin muhafızı olacağım, topraklarını, kültürünü ve değerlerini koruyacağım demiştim. Silivri'nin kültürünü, tarihini ve değerlerini korumak için Silivri Mirası Canlandırma projesini hayata geçireceğim demiştim. Silivri Mirası Canlandırma projesi kapsamında, göreve gelir gelmez bu çeşmedeki çalışmaları başlattık. Çok kısa bir süre içerisinde de Ecdat yadigarı Adem Hoca Çeşmesi'nin restorasyon çalışmalarını tamamladık.

“TARİHİ ÇEŞMEYİ YENİDEN HALKIMIZIN HİZMETİNE SUNMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ”

Bugün burada, bu tarihi çeşmeyi yeniden halkımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Restorasyon çalışmalarımız sırasında, çeşmenin orijinal dokusunu koruyarak, tarihî ve kültürel mirasımıza uygun şekilde yeniden inşa ettik. Bu konuda iş birliği ve desteği için İstanbul Valiliği'ne, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve projeye destek veren kurumlara teşekkürlerimi sunuyorum.

Göreve geldiğimizden bu yana, Silivri Mirası Canlandırma projesi kapsamında ilçemizdeki birçok tarihi esere sahip çıkmayı hedefliyoruz. Bu projelerle, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Valiliği ile yakın işbirliği içinde çalışacağız. Belediye başkanı olarak bakış açımda, tüm kurumların ortak hizmet etmesi gerektiğine inanıyorum. Ancak bu şekilde, tarihimize ve kültürümüze layıkıyla sahip çıkabiliriz.

Adem Hoca Çeşmesi'nin restorasyonu, sadece bu eserin fiziksel olarak yenilenmesi anlamına gelmiyor; aynı zamanda geçmişimizi onurlandırmak ve geleceğe miras bırakmak anlamına geliyor. Tarihi eserler, bir toplumun kimliğini ve kültürel mirasını yansıtan önemli unsurlardır. Bu nedenle, bu tür projeleri hayata geçirirken büyük bir titizlikle çalışıyoruz.

“TARİHÎ DEĞERLERİ YAŞATMAYA VE GELECEK NESİLLERE AKTARMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Restorasyon çalışmaları sırasında, çeşmenin taş işçiliği, kitabeleri ve su yolları aslına uygun şekilde yenilendi. Bu çalışmalarla, tarihî dokuyu korurken aynı zamanda çeşmenin eski ihtişamına kavuşmasını sağladık. Bundan sonra da, benzer projelerle Silivri'mizin her köşesindeki tarihî değerleri yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, ilçemizde bulunan diğer tarihî eserlerin restorasyonu için de çalışmalarımızı sürdüreceğimizi belirtmek isterim. Silivri Mirası Canlandırma projesi kapsamında, ilçemizin kültürel ve tarihî mirasına sahip çıkacak, bu değerleri geleceğe taşıyacağız. Tarihimize sahip çıkmak, kültürel mirasımızı korumak ve gelecek nesillere aktarmak için gerekli tüm adımları atacağız.

Bugün burada toplanan herkese teşekkür ediyor ve Adem Hoca Çeşmesi'nin yeniden hayat bulmasından dolayı duyduğum mutluluğu paylaşmak istiyorum. Bu tür projelerle, Silivri'mizi daha da güzelleştirmeye ve yaşanabilir kılmaya devam edeceğiz.”

KORTEJE DAVET

Başkan Balcıoğlu son olarak, herkesi 62. Geleneksel Silivri Yoğurt Festivali'ne de davet ederek, “Aynı bu çeşme gibi yoğurt festivalimiz de kültürel bir miras ve bu mirasa hep birlikte sahip çıkalım. Sizleri saat 19.30'da belediye önünden başlayacak festival kortejimize davet ediyorum. Hep birlikte eğlence dolu anılar biriktirmek üzere festivale katılmanızı bekliyoruz. Kortej sonrası sahne gösterileri ve sevilen sanatçı İrem Derici'nin konseriyle keyifli anlar geçirelim. Geleneklerimizi yaşatmaya ve birlik beraberlik içinde güzel anılar biriktirmeye devam edeceğiz.

Hepinize katılımınız ve destekleriniz için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

TOĞAN: SİLİVRİ BELEDİYESİ VE İSTANBUL VALİLİĞİ İLE YAPILAN ANLAŞMA SAYESİNDE BU ÇEŞME BUGÜN BU HALDE

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Adem Hoca Çeşmesi'nin açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Biraz sonra açılışını yapacağımız bu güzel çeşme ile ilgili gelişmeleri hatırlatmak isterim. Bundan yaklaşık bir buçuk iki sene önce, şimdi İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, o zamanın İstanbul Valisi olarak burayı ziyaret etmişti. O dönemde, Silivri'de tarihi eserlerin restorasyonu konusunda İstanbul Valiliği ile Silivri Belediyesi arasında bir proje yürütülmesi konusunda mutabık kalınmıştı. İmzalanan protokol neticesinde, Silivri Belediyesi ve İstanbul Valiliği ile yapılan anlaşma sayesinde bu çeşmeyi bugün bu halde görüyoruz.

“PROJENİN BİR TARAFINDA SİLİVRİ BELEDİYESİ, DİĞER TARAFINDA İSE İSTANBUL VALİLİĞİ VAR”

Aynı protokol dahilinde Silivri genelinde diğer çeşmelerin de restorasyonu var. Silivri'nin tarihine ve geçmişine sahip çıkması anlamında bu projenin ziyadesiyle önemli olduğunu düşünüyorum. Projenin bir tarafında Silivri Belediyesi, diğer tarafında ise İstanbul Valiliği var. Ayrıca, belediyelerin İstanbul Valiliği'ne ödediği kültür payları var. Bu pay belediyeler tarafından düzenlenir ve ödenir, orada biriken kaynak tarihi eserlerin restorasyonu ve kültürel faaliyetler anlamında ilgili belediyelere İstanbul Valiliği ile yapılan protokol dahilinde teslim edilir ve böyle bir finansman modeli oluşturulur.

“GEÇMİŞTE BU KÜLTÜR PAYLARINI DÜZENLİ ŞEKİLDE ÖDEYEN İSTANBUL'DAKİ ÜÇ BELEDİYEDEN BİRİ SİLİVRİ'YDİ”

Açık yüreklilikle söylüyorum, geçmişte bu kültür paylarını düzenli şekilde ödeyen İstanbul'daki üç belediyeden biri Silivri Belediyesi'dir. Şimdi de inşallah o ünvanı devam ettirirse, bu projelerin meyvelerinin bir an önce görülmesi anlamında çok önemli bir katkı olacağına inanıyorum. Bu ve bundan sonra restorasyonu yapılacak diğer tarihi eserlerimizin restorasyonunda emeği geçen, başta dönemin İstanbul Valisi ve şu anki İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, şimdiki Valimiz Sayın Davut Gül'e, geçmiş dönem Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz'a ve bu işlerin bu noktaya getirilmesinde çabaları ve gayretleriyle bu süreci devam ettiren ve bugün bu çeşmeyi hazır hale getiren kıymetli Belediye Başkanımız Bora Balcıoğlu'na teşekkürü borç biliyorum.

İnşallah Silivri'miz bu şekilde, kurumlar arası işbirliği ile, merkezi idaresi ve yerel idaresi ile, tüm STK'larımızla burada bulunan herkesle bu sinerjinin yarattığı güzel ortamda yeni eserleri restore etmeye ve yeni hizmetler kazandırmaya devam edecek. Açılışını yapacağımız çeşmenin hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyor, tekrar hepinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum."

Konuşmaların ardından Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, CHP İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Muhtarlar Derneği Başkanı Serhat Ateş, muhtarlar, meclis üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar çeşmenin açılışını hep beraber gerçekleştirdi.

Sevginar SALİ/HÜRHABER