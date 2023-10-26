Adem Yılmaz, Marmara TOBB toplantısında sektörün sıkıntılarını ele aldı

Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu’nun başkanlığında TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirilen “Marmara Bölge Toplantısı’na katıldı.

TOBB’un çalışmalarına ilişkin sunumların yapıldığı toplantıda; sektörel, bölgesel sıkıntı ve talepler değerlendirildi.

Oda ve Borsa Başkanlarına da söz verilen toplantıda Bandırma Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adem Yılmaz; “İlçemizin Balıkesir iline olan uzaklığı nedeniyle 10 ve üzeri sigortalı çalışanı olan üyelerimiz kapasite raporlarını Balıkesir Sanayi Odası’ndan çıkartmakta; bu uygulama nedeniyle de hem aidat hem de üyemize sanayi işlemlerinde hizmet veremememizden dolayı hizmet bedeli kayıplarımız oluşmaktadır. Bandırma’da bulunan birçok imalat sektöründe faaliyet gösteren sanayici üyemizin çalışan sayısı 10 ve üstünde olup; mevzuatta bahsi geçen 10 ve üzeri çalışan sayısının 100 ve üzeri olarak revize edilmesini talep etmekteyiz.” dedi.

Ayrıca Yapı Denetim Havuzu Sisteminde yaşanan sorunlara da değinen Yılmaz; Yapı Denetim Havuz Sistemi kapsamında; müteahhit üyelerimizin şantiyelerinde denetleme yapmak üzere görevlendirilen yapı denetim şirketi kura yolu ile belirlenmektedir. Üyelerimiz tarafından Bandırma’da bulunan şantiyelere Edremit bölgesinde faaliyet gösteren yapı denetimlerin çoğunlukla çıktığı dile getirilmiştir. Edremit Körfezi ve Bandırma arasında ulaşımın zaman alması ve eşleştirilen yapı denetimin Bandırma’da bulunan şantiyenin işini çoğu zaman kabul etmemesi, işten kaçınması ve fesih sürecinin işletilmesi zaman ve para kaybına yol açmaktadır. Coğrafi olarak geniş bir alana sahip Balıkesir ili özelinde yapılacak bölgesel bir planlama ile; Balıkesir Merkez, Bandırma ve çevresi, Edremit Körfezi olarak Balıkesir’in 3 bölüme ayrılması ve şantiye-yapı denetim eşleştirmesinin her bölümün kendi içinde yapılmasının talep edildiğini belirtti.

Konuşmasının devamında Gümrük Müdürlüğü yetkilerinin arttırılması ve gümrüklü alan ihtiyacı hakkında sıkıntıları da dile getiren Yılmaz; Bandırma Gümrük Müdürlüğü ürün grupları bazında ne yazık ki iş kapasitesinin yarısı kadar çalışmaktadır. Bölgemizde bulunan gümrük müdürlüğüne bazı mal kalemleri için tanınan hizmet yetkisinin genişletilmesi ve ihtisas alanının tamamını kapsayacak şekilde yetki artışının yapılması; lojistik bir üs haline gelecek olan Bandırma için önem arz etmektedir. Bölgemizde yaşanan tır ve kamyon trafiğinin düzenli hale getirilmesi, asayiş sıkıntısı ve görüntü kirliliğinin önüne geçebilmek adına Gümrüklü Alan İhtiyacımız bulunmaktadır.” dedi.