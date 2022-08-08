Adeta Bir Kültür Beşiği Assos'ta Görmeniz Gereken Yerler

Çanakkale’nin belki de günümüzde en çok bilinen turistik yerlerinden biri de Assostur. Yaz aylarında serinleten taş evler ve birçok filozofun geçmişi Asosa dayanır. Asos kendi çapında adeta antik bir kent gibidir ve gezilebilecek çok fazla yer mevcuttur. Buraya kadar gelmişken mutlaka Assos'un en dikkat çekici yapısı olan Athena Tapınağını ziyaret etmelisiniz. Aynı şekilde Assos'a yakın olan ve şu günlerde pek çok kişinin ilgisini mimarisiyle çeken Behramkale köyüne de gitmelisiniz. Asya kıtasının en batı ucunda bulunan Babakale’de aynı şekilde en bilindik yerlerden biridir. Kutsal alan olarak ta bilinen Smintheion helenistik dönemin mimarisine sahip olan bir yapıdır.

Assos’ta Tadabileceğiniz Lezzetler

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bulunan Asos kendisini ziyaret edecek turistlere oldukça kaliteli ve tarih kokulu zamanlar yaşatıyor. Özellikle balıkçılık ve deniz ürünlerinde gelişmiş olan Assos’un Antik Limanını ziyaret ederek balık restoranlarını inceleyebilirsiniz. Balık restorantlarında yapılan özel deniz mahsullü yemekleri de tadabilirsiniz. Athena Tapınağının güneyinde yer alan Assos tiyatrosunu da ziyaret edip manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Bunun yanında Kadırga koyuna giderek zengin meşe ağaçlarının ferah kokusu eşliğinde denize girebilirsiniz. Ya da daha geleneksel ve kültürel bir yer olan Yörük köyü olarak geçen Sokakağzı Köyünü de ziyaret edebilirsiniz. Bu köylerde yapılan ev yapımı zeytinyağ Ezine peyniri gibi çeşitli lezzetleri de tadabilirsiniz. Assos otellerindeki taş mimari yapısı ve yaz sıcağına rağmen serin havası ile size çok kaliteli bir zaman geçirme olanağı sağlıyor.

Assos’ta Konaklama Seçenekleri

Çanakkale bölgesinin en bilindik yazlık mekanlarından biri olan Assos çeşitli otelleri ve konaklama yerleriyle ziyaretçilerimi ağarlar. Farklı tarihi yerleri ve otantik otelleri ile pek çok turistin adeta aradığı bir lokasyondur. İster meşe ormanlarının içerisinde isterde deniz kenarında pek çok farklı otelleri pansiyonları mevcuttur. Otellerin içlerinde bulunan eski hamamlar ve sıcak su yerleri misafirlerin rahatlığını ve huzurunu oldukça önemseyen yerlerdir. Gerek Assos otelleri fiyatları gerek özel balık restoranlarının fiyatlandırması ziyaretçilerin bütçelerini aşmayacak ama onlara oldukça kaliteli vakit yaşatacak cinstendir. Ziyaretçilerin ve turistlerin memnuniyetini esas alan konaklama lokasyonları sayesinde misafirler tatilleri boyunca huzurlu ve rahat bir tatil geçirirler. Kullanıcılar kafa karışıklığını yaşamadan hemen Nerdekal.com u ziyaret ederek kendilerine kolaylıkla Assos’ta kalacak kaliteli bir konaklama lokasyonu bulabilirler.