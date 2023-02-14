ADGİAD deprem bölgesinde seferber oldu

Antalya Doğu ve Güney Doğu İş İnsanları Derneği (ADGİAD), afetin ilk anlarından itibaren deprem bölgesinde var gücüyle çalışıyor. Dernek Başkanı Ercan Özbay, "Yılmadan, yorulmadan yaraları sarmaya devam edeceğiz. Yıkılan umutlarımızı birlikte yeşerteceği" dedi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde etkili olan 2 büyük deprem sonrası seferber olan Antalya Doğu ve Güney Doğu İş İnsanları Derneği, depremzedelerin yaralarını sarmak için büyük bir çaba sarf etti. İlk olarak yönetimde bulunan 4 kişilik bir komisyon kurarak bölgeye yollayan ADGİAD, yapılması gerekenleri tek tek not aldı. Üyelerinden yaklaşık 823 bin TL bağış toplayan dernek yönetimi, 4 gün boyunca deprem bölgesinde kalarak mağdur vatandaşlara destek oldu. Antalya’dan Kahramanmaraş’a bir TIR odun yollayarak depremzedelerin ısınmasını sağlayan dernek üyeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da günlük 4 bin 500 kişiye 4 gün boyunca yemek dağıttı.

“Destek devam edecek”

Malatya’ya da uzanan yardım gönüllüleri, buraya ise 2 araç battaniye, ısıtıcı, su, ekmek, çocuk maması ve bezi yollayarak takdir topladı. Diyarbakır’a da bir araç gıda, giyim ve temel ihtiyaç malzemesi yollayan ADGİAD, Şanlıurfa’ya bir araç gıda göndererek zor durumdaki vatandaşların imdadına ulaştı. Yardımlarına Antalya’da devam eden hayırseverler, başta ADGİAD Başkanı Ercan Özbay olmak üzere yöneticilerin otelinde de depremzedeleri ağırlamayı ihmal etmedi. Elde edilen gelirle bundan sonra da depremzedelere desteğin devam edeceğini belirten ADGİAD Başkanı Ercan Özbay, ‘’Bölgeden Antalya’ya gelmeye çalışan vatandaşlara yol ücreti konusunda da yardımcı oluyoruz’’ dedi.

Bölgede inceleme

Özbay, ‘’Yönetim kurulundan 4 arkadaşımız bizzat bölgeye gidip incelemede bulunmuş ve belirlenen ihtiyaç malzemeleri gönderilmiştir. Bölgeden Antalya’ya gelen depremzedelere yol giderleri karşılanmış ve karşılanmaya devam etmektedir. AFAD Antalya Merkezi, Cam Piramit, Atatürk Spor Salonu ve Nazım Hikmet Kongre Merkezi’nde işlem yapan depremzedelerin anlık ihtiyaçları karşılanmıştır. Deprem bölgesindeki çalışmalarımız devlet yetkililerince takdir toplamıştır. Otel dışında zor durumdaki ailelere de ev bulunmuş, bulunan evlerin acil ihtiyaçları tarafımızca karşılanmıştır. Desteğimiz sürecek ve mağdurlar rahat bir nefes alana kadar çalışmalara devam edeceğiz’’ diye konuştu.

Tanık’tan birlik çağrısı

6 Şubat Pazartesi günü gerçekleşen ve cumhuriyet tarihinin en büyük depremi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli deprem sebebiyle Antalya’da birçok kurum ve kuruluşun belirlenen merkezlere yardım etmek için akın etti. Yaşanan faciadan hemen sonra soluğu deprem bölgesinde alan AK Parti Büyükşehir ve Kepez Belediye Meclis Üyesi ve aynı zamanda ADGİAD Haysiyet Divanı Üyesi Dilaver Tanık, ‘’Ülkemizi derinden sarsan deprem hepimizi üzüntüye boğdu’’ şeklinde konuştu. Siirt Vakfı Başkanı da olan Tanık, ‘’Çok hassas bir dönem, hepimiz fazlasıyla üzüntülüyüz. Gün eleştiri günü değil yekvücut olma günüdür” ifadelerini kullandı.