Adil Karaismailoğlu: 'Cumhurbaşkanımızın ekibinden bir arkadaşımızla İstanbul o eski müreffeh günlere dönecektir'

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Çekmeköy’de bir dizi ziyarette bulundu. Taşdelen Alemdağ kavşağında

incelemelerde konuşan Karaismailoğlu, "İstanbul’un derdi ile dertlenmek lazım. İstanbul’da yapılması gereken çok iş vardı maalesef tamamına yakını yapılamadı. Bunların hesabı her 5 yılda bir sandıkta sorulacaktır. Biz hep bekledik belki akıllarını başlarına alırlar diye. Maalesef almadılar. İnşallah 6 ay sonra gerçek belediyeciliği Türkiye’ye gösteren Cumhurbaşkanımızın ekibinden bir arkadaşımızla İstanbul’umuz o eski müreffeh günlere dönecektir" dedi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Çekmeköy’de bir dizi ziyarette bulundu. Çekmeköy Belediyesinde Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ile bir araya gelen Karaismailoğlu, Çekmeköy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili bir süre sohbet etti. Komisyon Başkanı Adil Karaismailoğlu daha sonra Başkan Poyraz’ın ev sahipliğinde AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Burada bir süre sohbet eden Karaismailoğlu, Başkan Poyraz ile birlikte kendi bakanlık döneminde temelleri atılan ve yapımında sona yaklaşılan Çekmeköy - Taşdelen - Alemdağ kavşak projesinde incelemelerde bulundu.

“Vatandaşımız bu yapılanların hesabını 6 ay sonra sandıkta soracaktır”

Çekmeköy’de şantiye alanını gezerek incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, "Çekmeköy-Alemdağ-Taşdelen kavşağı 2019 yerel seçimleri öncesinde projesi yapılmış ve onaylanmıştı ve ivedi olarak yapılması gereken bir projeydi. Maalesef yerel seçimlerin üzerinden 5 yıla yakın bir süre geçmiş olmasına rağmen hiçbir adım atılmadığı için ve bölgede oluşan trafiği rahatlatmak için böyle bir proje yapmamız elzem oldu. Bu nokta ulaşım açısından önemli bir aks. İstanbul büyükşehir Belediyesi bu projeyi tamamlamayı düşünmediği için Çekmeköylü vatandaşlarımızın Bakanlığımıza olan talepleri neticesinde bu projeyi bitirme aşamasına getiriyoruz inşallah. Bu proje tamamıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olmasına rağmen maalesef İBB’den bu duyarlılığı göremedik. Kavşağın önemli bir kısmını Ulaştırma Bakanlığımız üstlendi. İnşallah kısa sürede bitirerek Çekmeköylülerin, İstanbulluların hizmetine sunulacak. Maalesef İBB sorumluluğundaki alanda Yenidoğan - Taşdelen kavşağında şantiye etrafı çevrilip yollar daraltılarak, vatandaşımızın yolları kapatılmasına rağmen herhangi bir çalışma yok. Vatandaşımız bu yapılanların hesabını 6 ay sonra sandıkta soracaktır. Çekmeköy Belediyemiz ilçeyi güzelleştirebilmek adına çalışmalar yapıyor keşke İBB de bu duruma ayak uydurabilse" dedi.

"İstanbul’umuz o eski müreffeh günlere dönecektir"

Konuşmasının devamında Karaismailoğlu, "Maalesef 2019 yılından bu yana İBB tarafından bir sorumsuzluk söz konusu. Bu duyarsızlık neticesinde yağışlarda dereler nasıl taşıyorsa, trafikte de aynı sıkıntılar yaşanıyor. O yüzden bu konulara çözüm üretmek lazım. İstanbul’un derdi ile dertlenmek lazım. İstanbul’da yapılması gereken çok iş vardı maalesef tamamına yakını yapılamadı. Bunların hesabı her 5 yılda bir sandıkta sorulacaktır. Biz hep bekledik belki akıllarını başlarına alırlar diye. Maalesef almadılar. İnşallah 6 ay sonra gerçek belediyeciliği Türkiye’ye gösteren Cumhurbaşkanımızın ekibinden bir arkadaşımızla İstanbul’umuz o eski müreffeh günlere dönecektir" diye konuştu.

Taşdelen Yenidoğan kavşağında neler oldu?

AK Parti döneminde projelendirilen ve ihalesi yapılan Taşdelen Yenidoğan kavşağı 2019 seçimleri sonrası CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ziyaret edilmiş ve çalışmaların bir an önce başlaması hususunda kameralar önünde sözler verilmişti. Aradan geçen 4 yılın ardından bölgede çalışma yapılmaması, ihalelerin iptali nedeniyle yaşanan yoğun trafik bir kangren halini almış ve her gün bu güzergahı kullananlar tarafından büyük tepkilere sebep olmuştu. Durumun çözümü için İBB’den sonuç alınamayınca, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz’ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler neticesinde bölge trafiğini rahatlatacak alternatif bir kavşak için çalışmalara başlandı. Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı ve kalan çalışmaların da hızla ilerlediği Çekmeköy-Taşdelen-Alemdağ kavşağı bölgedeki trafik sorununu çözecek.

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimi öncesinde mevcut İBB yönetimi tarafından dört yıldır hiçbir çalışma yapılmayan bölgenin etrafı çevrilip, göstermelik bir temel atma töreni düzenlenmişti. Bu temel atma töreninin üstünden 5 ay geçmesine rağmen etrafı çevrilen alanda hiçbir çalışma yapılmaması Çekmeköylüler tarafından büyük bir tepkiye de neden oluyor. Zira göstermelik temel atma töreni sonrası Şile otobanında bir şerit kapatılarak yol daraltıldı. Bu daraltma sonrası yoğun olan trafik daha da artarak devam etti.