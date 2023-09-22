Adile Aksu ölümümün birinci yılında anıldı

Bilecik’in ileri gelen ailelerinden olan Aksu ailesinin büyüğü Adile Aksu, ölümünün birinci yılında anıldı.

Haydar Aksu’nun eşi, Züleyha Akoğlan, Sema ve Kenan Aksu’nun anneleri olan ve geçtiğimiz yıl 23 Eylül günü hayatını kaybeden Adile Aksu adına bugün Cuma namazına müteakip ailesi tarafından Dedeoğlu Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Cami çıkışı cemaat ve sevenlerine pilav, tatlı ve ayran ikram eden aile büyükler, bu günde kendilerine yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür ettiler.