Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise sevk edildiği hakimlikçe ev hapsi şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik ve Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor. Soruşturmalar kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan Karalar ve Tutdere, İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, konutu terk etmemek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan 7 şüpheliden aralarında Zeydan Karalar’ın da bulunduğu 3 şüpheli ‘icbar suretiyle irtikap’, 3 diğer şüpheli ise ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ suçundan tutuklama istemiyle, Abdurrahman Tutdere ise ‘icbar suretiyle irtikap’ suçundan ‘konutunu terk etmemek’ adli kontrol şartı ile serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan diğer 3 şüpheliden 1’i ‘rüşvet vermek’ suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilirken, 2 şüpheli ise haklarında önceden verilen adli kontrol tedbirlerinin bulunması nedeniyle serbest bırakıldı.