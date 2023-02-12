Adıyaman'da 151. saatte 8 yaşındaki Hacı Ahmet'ten güzel haber bekleniyor

Kahramanmaraş’taki büyük depremlerin ardından Adıyaman’da 151.saatte güzel haber bekleniyor. Narlıkuyu sitesinde yaşadığı tespit edilen 8 yaşındaki Hacı Ahmet’in çıkarılması için çalışılıyor. Küçük çocuğun koltuğun arasında sıkıştığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Madenciler ve Çorum İtfaiye ekipleri dinleme yapılan 8 katlı Narlıkuyu sitesinde 4.katta enkaz altında kalan Hacı Ahmet’in sağ olduğunu sabah saatlerinde tespit ettiler. Yapılan hummalı çalışma sonrası küçük çocuğa ulaşıldığı bildirildi. Ancak koltuk arasında sıkıştığı için çıkarılmasının zaman aldığı kaydedildi

Küçük çocuğun anne babası ve kardeşinin de enkaz altında olduğu onlardan haber alınamadığı ifade edildi.

Ekiplerin çalışması Narlıkuyu sitesinde devam ediyor.