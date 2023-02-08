Adıyaman'da 61 saat sonra inanılmaz kurtuluş

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman’da enkaz altında kalan 55 yaşındaki Latife Bozan ekiplerin çalışması sonrası 61 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Hayatta olduğu belirlenen 56 yaşındaki eşi Burhan Bozan’ın da kurtarılmasına çalışılıyor.

Adıyaman Valiliği karşısındaki 7 katlı Zümrüt Apartmanı’nda enkaz altında kalan Bozan çifti için zamanla yarış başladı. Latife Bozan’ın erkek kardeşi 2 gündür verdikleri mücadele sonrası ablası ve eniştesinin seslerini duyunca ekip istedi. UMKE, Gebze Belediyesi, Silivri Belediyesi’ne ait arama kurtarma ekipleri depremden 61 saat sonra enkaz altından Latife Bozan’ı çıkardılar. Tekbirler eşliğinde çıkarılan Latife Bozan hastaneye sevk edildi.

Eşi Burhan Bozan’ın kurtarılması için çalışmalar devam ediyor. Aynı binanın enkazında bir çocuğun da sağ bulunması ihtimali olduğu kaydedildi. Öte yandan, İHA Bölge Müdürü Yasin Erdem de canlı yayında o anları anlatırken duygusal anlar yaşadı.