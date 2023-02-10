Adıyaman'da en acı görüntüler

Adıyaman’da, meydana gelen yıkıcı depremde beton yığınlarının arasında kalarak hayatını kaybeden vatandaşlar tek tek toprağa veriliyor.

Yüzlerce binanın yıkıldığı 6 Şubat günü depreminde enkazlar da bulunan kişiler ekipler tarafından tek tek çıkarılıyor. Binlerce kişinin beton yığınları arasına hayatını kaybedenler alınan ölüm raporlarının ardından Adıyaman Yeni Mezarlığa getiriliyor. Burada iş makineleri ile kazılan mezarlara yan yana dizilen cenazeler ceset torbalarıyla birlikte defnediliyor.

Kapatılan mezarlıklarda kişilerin ölen yakınlarına ait kıyafetlerini yada özel eşyalarını mezar başına bağlaması ya da asması ise adeta yürekleri dağladı.