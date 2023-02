Adıyaman'da konteynır kent kurulması için çalışma başlatıldı

TAKİP ET

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde bin 500 konteynırdan oluşan konteynır kent kurulması için altyapı çalışması başlatıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremin yaşanmasının ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, depremin merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık’a görevlendirildi. Depremin üçüncü gününden itibaren Başkan Eroğlu, Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ile birlikte Adıyaman Gölbaşı kriz masasında koordinasyon çalışmalarında yer aldı. Tokat Valiliği ve Tokat Belediyesi bünyesinde görev yapan personel ve gönüllülerden oluşan bin 230 kişi yaraları sarmak için Gölbaşında çalışmalara katıldı. Tokat’tan 232 iş makinesi ile de bölgeye destek verildi. Afetten etkilenen iller için seferber olan Tokat halkı il genelinden 394 tır yardım toplayarak afet bölgelerine ulaştırdı.

Bin 500 konteynırdan oluşan konteynır kent kurulacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, depremin en çok etkilediği şehirlerden biri olan Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde değerlendirmelerde bulunarak, “İlk günden bu ana kadar bir seferberlik ruhu ile hareket eden hamiyetperver Tokatlı hemşerilerime teşekkür ediyorum. Yaklaşık bir haftadır Sayın Valimiz Numan Hatipoğlu ile birlikte Gölbaşı ilçesindeyiz. Buradaki yaraları personelimiz, gönüllülerimiz ve hamiyetperver hemşerilerimiz ile birlikte sarmaya çalışıyoruz. Gelen yardımları uygun şekilde ayırarak koordinasyonlu bir şekilde depremzede kardeşlerimize ulaştırdık. Şimdi de 6 bin kardeşimizin kalabileceği bin 500 konteynırdan oluşan konteynır kentin altyapısını gerçekleştiriyoruz. İnşallah en kısa zamanda burada inşası tamamlanacaktır” dedi.

Yardım çalışmalarının Tokat ili özelinde büyük bir özveri ile gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Eroğlu “Çok büyük bir acıyı yaşıyoruz. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizin acısını derinden yaşıyoruz. Ailelerinin acısını paylaşıyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Depremden etkilenen şehirlerimiz için bütün ülkemiz her unsuruyla seferber oldu. Tokat’ımız başta Adıyaman Gölbaşı olmak üzere depremden etkilenen şehirlerimiz için gecesini gündüzüne katıyor, yaraları sarmak için milletimizin sinesinde hiçbir zaman eksilmeyen o vatanperver ruhla hareket ediyor. Bizler sayın valimiz ve ekip arkadaşlarımız ile burada gayret ederken gözümüz bir an bile arkada kalmadı. Çünkü bütün Tokatlı hemşerilerimiz tek bir yürek olarak yardım organizasyonunu güzel gönülleri ile gerçekleştirdiler. Bütün ilçelerimiz ile birlikte buradaymışçasına bir çaba gösterdik. Her noktada gençlerimiz, hanım kardeşlerimiz, kadirşinas hamiyetperver hemşerilerimiz, büyüklerimiz milli bir ruh ile depremden etkilenen kardeşlerimize kardeş oldular. Gölbaşı’ndan depremzede kardeşlerimizin Tokatlı hemşerilerimize selamlarının ve dualarının olduğunu iletmek istiyorum” diye konuştu.

Deprem bölgesinden Tokat’a yaklaşık 5 bin depremzedenin geldiğinin altını çizen Başkan Eroğlu “Tokat’ın bir adı da Darun Nusret’tir. Yani yardım edenlerin şehridir. Şehrimize ulaşan depremzede kardeşlerimizin barınma, giyinme ve yeme içme ihtiyaçları kurumlarımız ve hemşerilerimiz tarafından titizlikle karşılanıyor. Psikolojik destek çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu günler geçecek. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin yasını tutacağız. İnşallah bu depremin izleri en kısa zamanda hep birlikte silinecek, yaralar sarılacak” ifadelerini kullandı.