Adıyaman'daki bir fabrika, depremzedeler için yardım merkezine dönüştürüldü

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 büyük depremin ardından yardımlar da hız kesmeden sürüyor. Depremin etkilendiği illerden olan Adıyaman’da bulunan Köpük Sanayi Fabrikası, depremzedeler için lojistik ve yardım merkezi haline getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde olan ve 10 ili de etkileyen depremler Adıyaman’da da büyük hasara neden oldu. Mega Polietilen Köpük Sanayi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Adıyaman’da bulunan fabrikasında herhangi bir hasar olmadığını ancak elektrik ve doğal gaz kesintileri nedeniyle üretime geçici bir süre ara verdiklerini açıkladı. Firma, açıklamanın ardından Adıyaman Besni’deki fabrikayı depremzedeler için lojistik ve yardım merkezi olarak açtı. Kendi yardımlarının yanı sıra Türkiye’nin dört bir tarafından gelen yardım tırlarının organize edilip depremzedelere ulaşması konusunda da katkı sağlanıyor.

Kaymakamlık ve AFAD ile çalışılıyor

Firma yetkilisi Hakan Özhan Besni, Kaymakamlık ve AFAD ile beraber koordine bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "İlçeye gelen yardım tırlarını Besni ve çevre köydeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, fabrikada üretim tekrar başladığında gerekli özel durum açıklaması yapılıp, kamuoyu ve yatırımcıların bilgilendirileceği de duyuruldu.