Adliye'nin yeni ek hizmet binasının tadilatı Büyükşehir Belediyesi'nden

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kiralanarak Adliye Ek Hizmet Binası olarak kullanılacak Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan eski Türk Telekom Binasını sil baştan düzenliyor. Yeni bina sayesinde, Balıkesir Adliyesi’nin hizmet konforu artacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehre hizmet veren kamu kurumlarına destek olmaya devam ediyor. Altıeylül İlçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde bulunan bina, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kiralanarak Adliye Ek Hizmet Binası olarak kullanılacak. Bodrum+3 kat olan binanın tüm tadilat işlemleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Mevcut haliyle kullanıma uygun olmayan binanın; tüm dış cephesi, iç cephe duvarları, çatısı ve zemin kaplamaları baştan aşağıya yenileniyor. Tüm elektrik ve su tesisatları da sil baştan yapılan bina, en kısa sürede iş güvenliği açısından uygun hale getirilerek Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilecek. Binadaki çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdüren Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki Haziran ayı sonuna kadar işlemlerini tamamlamayı planlıyor. Zemin katı ile birlikte 4 kat olarak hizmete sunulacak olan Adliye Ek Hizmet Binasında; İcra Dairesi, Hâkim Odaları, Kalem Odaları, Duruşma Salonları ile Vezne bulunacak. Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği ek hizmet binası sayesinde hizmet konforu artacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Şehrimizin dört bir yanında vatandaşlarımıza hizmet veren kurumlarımızın her zaman yanındayız. Vatandaşlarımızın, işlemlerinin kolaylaşmasına yönelik bir adım olan Adliye EK Hizmet Binasının tadilatını, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine üstlendik. Tadilatını düşünerek gerçekleştirdiğimiz Adliye Ek Hizmet Binasını, Haziran ayı sonuna kadar tamamlayarak teslimatını yapmayı planlıyoruz. Şimdiden şehrimize ve adalet camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.