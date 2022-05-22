Adliyedeki hizmetliden çifte evrakla 2 milyon liraya yakın 'keşif' ve 'bilirkişi' vurgunu

Küçükçekmece Adliyesi'nde hizmetli olarak görev yapan şahıs, 'keşif' ve 'bilirkişi' ödenekleri üzerinden çifte evrak düzenleyerek yaklaşık 2 milyon liralık vurgun gerçekleştirdi. Sahte evrak düzenleyerek 4 yıldır devleti dolandıran zanlı, suçunu itiraf etti.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 22.05.2022 13:05
  • Güncelleme: 22.05.2022 13:43
Adliyedeki hizmetliden çifte evrakla 2 milyon liraya yakın 'keşif' ve 'bilirkişi' vurgunu
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Edinilen bilgilere göre, milyonluk vurgun olayı Küçükçekmece Adliyesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 5 yıl önce Küçükçekmece Adliyesi’ndeki idari bürolarda hizmetli kadrosundan göreve başlayan O.N., işe başladıktan bir yıl sonra kendi yöntemiyle sistemde bir açık buldu. O.N., daha önce ödemesi yapılan keşif ve bilirkişi ücretlerinin ikiz evrakını hazırladı. İmza aşamasındaki ikiz evraklar, fark edilmeyecek biçimde gerçek dosyaların arasında yetkili kişilere sunuldu. Diğer evrakların arasına serpiştirilen sahte evraklar, hiç fark edilmeden imza aşamasından geçti. Bu yöntemle vurgunu fark ettirmeden gerçekleştiren O.N., paranın yatırılacağı hesabı da belirledi. İz bırakmamak için parayı kendi adına değil, oturduğu siteden tanıdığı M.Ü. adındaki bir arkadaşını ikna ederek onun hesabına aktaran şahıs, yaklaşık 4 yılda aynı yöntemle Adalet Bakanlığı’ndan ‘keşif’ ve ‘bilirkişi’ ücreti alarak yolsuzluk yaptı. O.N., rakamları giderek yükseltince yakayı ele verdi. O.N.’nin son yaptığı işlemde rakamların yüksek olması savcılığın dikkatini çekti. Başlatılan soruşturmada, O.N.nin hazırladığı evrakların gerçekdışı olduğu anlaşıldı. Soruşturma çerçevesinde çifte evrakla vurgun yapan O.N. ile kandırıldığı ileri sürülen M.Ü. gözaltına alındı. " zanlı da tutuklanarak cezaevine konuldu.

O.N.’nin savcılık sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi. İfadesinde önce deneme yaparak evrağa cüzi miktarlarda para yazdığını anlatan O.N.’nen, “Para geçişlerinin fark edilmediğini test ederek anladım. Son dönemlerde evraklardaki rakamı yukarı çekerek 60 bin lira ile 100 bin lira arasına çıkardım” şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Paranın aktarıldığı hesap numarası sahibinin bu işten haberi olmadığını ifade eden O.N., M.Ü.’yü bu suça kendisinin alet ettiğini öne sürdü.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Şüphelilerin hesap hareketleri mercek altında

Paranın aktarıldığı hesap numarasının sahibi M.Ü. ise savcılık sorgusunda kandırıldığını iddia etti. M.Ü., gelen paraları hesabına O.N.’nin aktardığını ya da elden verdiğini anlattı.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan O.N. ile M.Ü.’nün banka hesapları incelemeye alındı. Pişman olduğunu söyleyen O.N.’nin çifte evrak yöntemi üzerinden 1 milyon 750 bin lirayı aşan vurgun yaptığı saptandı. Hesap hareketleri mercek altına alınan şüpheliler ile ilgili başlatılan inceleme sonunda vurgundaki miktarın artabileceği belirtiliyor.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Çavdar'a TÜGVA'da önemli görev

Çavdar’a TÜGVA’da önemli görev

Elektrik kesintilerine dikkat

Elektrik kesintilerine dikkat

Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

Silivri Belediyesi ödüle layık görüldü

İSKİ yalanlamıştı, Kınıklı Deresi'ne akan pis sular böyle görüntülendi

İSKİ yalanlamıştı, Kınıklı Deresi'ne akan pis sular böyle görüntülendi

Trakya'ya yağış uyarısı

Trakya'ya yağış uyarısı

Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

3
SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

SGK, fatura ve reçete teslim süresini uzattı

4
Önce kadını vurdu sonra kafasına sıkıp intihar etti

Önce kadını vurdu sonra kafasına sıkıp intihar etti

5
İstismarcı katil zanlısı Bodrum'da yakalandı

İstismarcı katil zanlısı Bodrum’da yakalandı

6
Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 'Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum'

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi gerektiğine inanıyorum”

Aksu 'İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır'

Aksu ‘İftira ve yalan siyaseti gittikçe derinlik kazanmaktadır’

DAHA FAZLA
Park halindeki araç alev alev yandı

Park halindeki araç alev alev yandı

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

'Gelin, hukuksuzluğa karşı birlik olalım'

Kaymakam Toğan'dan 19 Mayıs mesajı

Kaymakam Toğan’dan 19 Mayıs mesajı

Silivri'de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Silivri’de milli mücadelenin 103. yılı coşkuyla kutlandı

Hayvanseverlerden suç duyurusu

Hayvanseverlerden suç duyurusu