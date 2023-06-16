Adliyenin yanı başında silahla vuruldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde adliye yakınında bulunan bir kafe içerisinde iki kişi arasında çıkan tartışmada kan aktı. Sokağa taşan olayda 1 kişi tabanca ile vurularak yaralandı.

Olay, Körfez Mahallesi Berk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A. ve M.A. isimli iki kişi sokak üzerindeki AVM’de bulunan kafede bir araya geldi. Şahıslar arasında kafede başlayan tartışma sokağa taştı. H.A., yanında bulunan tabancasıyla M.A.’ya iki el ateş etti. M.A. yere yığılırken H.A. ise olay yerinden uzaklaştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.A., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli H.A. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.