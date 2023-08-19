Adliyeye sevk edilen 3 rapçi serbest bırakıldı

İstanbul’da gözaltına alınan 3 rapçi çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Heijan” adıyla bilinen D.T, BIG olarak bilinen S.I, ve CAC olarak tanınan Ş.T. ve “Muti” lakabıyla anılan M.N.D. hakkında söyledikleri şarkılardaki sözler ve kliplerinde kullandıkları silahlar nedeniyle soruşturma açılmıştı. İstanbul’da 18 Ağustos günü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, “Muti” lakaplı şarkıcı M.N.D.’nin belirlenen adresinde olmaması sebebiyle halen aranıldığı öğrenilirken, D.T, S.I. ve Ş.T isimli şarkıcılar yakalanmıştı. Rapçilerin "Silahlı Suç Örgütüne Üye Olmak”, “Suçu Övmek”, “Suç İşlemeye Tahrik Suçu” ve “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” ile “İllegal hayatı özendirmek" ile suçlandığı aktarılmıştı. Gözaltına alınan 3 rapçi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Rapçiler çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı

D.T, S.I ve Ş.T savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.