Adnan Bekler son yolculuğuna uğurlandı.

Bekler’in oğlu Gökhan Bekler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, babasının meslek hayatı boyunca pek çok insanın hayatına dokunduğunu ve büyük bir sevgi ile anıldığını ifade etti. “Babamın oğlu olmaktan gurur duydum. Ne çok kişinin hayatına dokunmuş, meslek hayatlarında pay sahibi olmuş, ne çok saygı duyulmuş ve ne çok sevilmiş…” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da cenazeye katılarak, Bekler ailesine başsağlığı diledi. Gökhan Bekler, ailesi adına cenazeye katılan ve taziyede bulunan herkese teşekkür ederek, “Silivri’den bir Adnan Bekler geçti… Allah’a ısmarladık.” ifadeleriyle babasına veda etti.