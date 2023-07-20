Adnan Menderes ve Yeni Bosna Caddesi sil baştan yenilendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında vatandaşların yoğun olarak kullandığı ana hatları yeniliyor. YOL-BAK ekipleri, son olarak kent merkezinde başladıkları yoğun gece mesaisinde Yenibosna ve Adnan Menderes Caddesi’nin bir bölümü sil baştan yeniledi. Merkez trafiğini daha güvenli ve konforlu hale getiren yol yenileme çalışmaları, şehrin tüm merkez caddelerini kapsayacak.

Sakarya Büyüşehir Belediyesi, 6 ayda 200 bin tondan fazla asfalt serimiyle yeni bir rekora doğru adım adım ilerliyor. Şehrin 16 ilçesinde en uzak noktadan, kent merkezlerine kadar tüm yolları sil baştan yenileyen Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (YOLBAK) ekipleri, çalışmaların yönünü şehir merkezine çevirdi.

Serdivan’daki AVM’ler bölgesinde trafiğe nefes olan yenileme çalışmalarını tamamlayan ekipler ardından, minibüs, dolmuş ve belediye otobüsü gibi toplu taşıma güzergahlarına yöneldi. YOLBAK ekipleri işlemlere Adapazarı 1. Hemzemin Geçit’ten Erenler yönüne doğru seyreden Yeni Bosna Caddesi’nde devam etti. Bosna Caddesi gidiş-geliş olmak üzere tüm asfalt yenilendi. Bu caddeyle Kesişen Adnan Menderes Caddesi Altgeçit Kavşağı ve çevresindeki bağlantı yolları da yeni asfalta kavuştu. Kavşağa ulaşan 350 metrelik çevre bağlantı yolları ile Yeni Bosna Caddesi’ndeki 750 metrelik kısma 2 bin 500 ton asfalt serimi tamamlandı. Gece mesaisi yapan ekipler kentin en işlek caddelerinden olan iki caddeyi yeni yüzüne kavuşturdu. Bu çalışma merkez ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirdi.

YOL-BAK’tan yapılan açıklamada, “Başkan Yüce’nin ‘ulaşmadığımız nokta kalmayacak’ sloganıyla talimatını verdiği yol yenileme ve asfalt çalışmalarımızda bir güzergahı daha tamamladık. Yeni Bosna ve Adnan Menderes Caddesi’ndeki büyük bir kısım yoğun mesai sonunda yepyeni yüzüne kavuştu. Bu çerçevede çalışmalarımıza gece gündüz demeden devam ederek vatandaşlarımızın güvenilir bir yolculuk yapması için çalışacağız” denildi.