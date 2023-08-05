Adnan Orhan'ın turizm temalı yeni klibi yayınlandı

Ünlü sanatçı Adnan Orhan’ın kültür, turizm, gastronomi ve tarih kenti Gaziantep’i tanıtan ’Galanın Altı Tandır’ klibi tüm müzik mecralarında yayınlanmaya başladı. Galanın Altı Tandır klibi yayınlandığı ilk andan itibaren dikkat çekmeyi başardı.

Gaziantepli ünlü sanatçı Adnan Orhan’ın yeni klibi yayınlandı. Türkiye’de hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan, Amerika’da iki kez konser veren, geçtiğimiz haftalarda Ceylan Koynat ile düet yaptığı ‘Ben Mecburum Sana’ klibini yayınlayan ve ünlü şarkıcı Latif Doğan ile düet yaptığı ‘Öldüm Öldüm’ klibi 2 milyonun üzerinde izlenen Gaziantepli sanatçı Adnan Orhan’ın ’Gaziantep’ temalı yeni klibi tüm müzik mecralarında yayınlanmaya başladı.

Adnan Orhan’ın Gaziantep’in tarihini ve kültürünü yerel ezgilerle yansıtan ’Galanın Altı Tandır’ klibi yayınlandığı andan itibaren dikkat çekmeyi başardı. Gaziantep’in tarihi ve turistik yerlerinde çekilen klipte, Gaziantep’in simgelerinden olan kebap, baklava, yemeni, bakır, kurutmalık, halay kültürü gibi pek çok unsur yer aldı.

“Yeni klibimiz Gaziantep’in tüm güzelliklerini yansıtıyor"

Müzik mecralarındaki performansı ile dikkat çeken yeni klibiyle ilgili bilgi veren ünlü sanatçı Adnan Orhan, “Galanın Altı Tandır klibimiz şuan bütün dijital platformlarda yayınlanmaya başladı. Kilbimiz yayınlandığı ilk andan itibaren de dikkat çekmeyi başardı. Çünkü bu klibimizde Türkiye’nin en önemli kentlerinden biri olan gastronomi, kültür, turizm ve tarih kenti Gaziantep’i tanıtan ve yansıtan çok sayıda unsur yer alıyor. Özellikle Gaziantep ile özdeşleşen kebap, baklava, yemeni, bakır, kurutmalık ve halay kültürü gibi pek çok unsuru yerel ezgiler eşliğinde klibimizde işledik" ifadelerini kullandı