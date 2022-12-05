Adnan Polat: 'Yeniden başkan olma isteğim yok'

Galatasaray Eski Başkanı Adnan Polat, D Smart’ta yayınlanan ’Haftanın Konuğu’ programında konuştu. Yeniden başkan olma isteği bulunmadığını ifade eden Polat, Dursun Özbek’in kulüpte birlik ve berberliği sağladığını, Okan Buruk’un da başarılı olacağına inandığını söyledi.

D Smart’ta yayınlanan ’Haftanın Konuğu’nda Serhan Türk’ün sorularını yanıtlayan Galatasaray Kulübü Eski Başkanı Adnan Polat, birçok konuda açıklamalarda bulundu. 11 yıl boyunca stada gitmediğini söyleyen Polat, "Dursun Özbek kongrede kulübün özellikle mali sıkıntılarını aşması için küskünlüklerin ortadan kalkması gerektiğini söyledi. O dönemki ibrasızlık, yargıtay genel kurulunda da reddedilmişti. Kanuna aykırı bir hareketti. Dursun Özbek de bunu ortadan kaldıralım diyerek oylamaya sundu. Tek bir kişi bile genel kurulda itiraz etmedi ve oybirliği ile nezaketsizliği ortadan kaldırdı. Dursun Özbek de ’Artık bu durum ortadan kaldırıldı, senin de maçlara gelmen gerek’ dedi. Bir sonraki maçı da beraber izledik. Dursun Özbek’in çağrısının birlik beraberliği sağlamak adına etkili olduğunu düşünüyorum. Sadece camianın değil taraftarın da birlik olması lazım. Taraftarlar takımı çok güzel destekliyor, stadı dolduruyorlar. Stadın bu şekilde dolu olması hem psikolojik olarak hem de ekonomik olarak kulübe katkı veriyor. Loca almak istedim bulamadım, bundan memnun oldum. Galatasaray’ın seyircisi Galatasaray’ın ruhudur. Ruh olmadan beden hareket etmiyor" şeklinde konuştu.

"En az hata yapan takım şampiyon olacaktır"

Futbol takımının geçen sezondan bu sezona geçişini yorumlayan Adnan Polat; "Galatasaray yeniden bir takım kurdu. Yeni kurulan takımın, sezon başında tam anlamıyla takım olana kadar az kayıpla geçmesi büyük bir başarı. Bence Okan hoca da bu süreci çok iyi yönetti. Birbirini tanımayan oyunculardan kurulmuş bir ekip. Ligde Fenerbahçe’nin 2 puan gerisinde. Ben çok başarılı buluyorum ve daha da iyi olacağını düşünüyorum. Geçen sene çok kötü bir sezondu. Ondan önceki sezon ise averajla şampiyonluğu kaçırmıştı. Normalde bu seviyedeki takımı baştan değiştirmeye gerek yoktu. Niye böyle bir şeye kalkışıldı anlayamadım. Mali olarak da büyük bir yük bindi. Bu yanlışın da bedeli geçen sezon başarısızlıkla ödendi. Burak Elmas biraz da tecrübesizlik nedeniyle yanlış yönlendirildi. Sonra farkına varıp gereğini yaptı ama bunlardan ders alıp yolumuza devam etmeliyiz. Geçen seneki en büyük hata averajla şampiyonluğu kaybetmiş bir takımı tamamen değiştirmekti. Dursun Özbek ve Erden Timur çok iyi bir futbol ekibi oldular. Takım yeni oturmaya başladı. Tam yükselme trendindeyken Dünya Kupası girdi. Okan hoca benim için evlat gibidir, Florya’ya da gidip kendisini ziyaret ediyorum, yardımcı oluyorum ve başarılı olacağına inanıyorum. Okan hoca Akhisar ile Türkiye Kupası’nı kazandı, Başakşehir’i şampiyon yaptı. Okan Buruk kendini gösterdi destek verip arkasında durmak lazım. Galatasaray ile kupayı kaldıracağını düşünüyorum. Şampiyonluk yarışı Fenerbahçe ile Galatasaray arasında geçecek gibi duruyor. En az hata yapan takım bence şampiyon olacaktır" dedi.

"Ronaldo’nun Galatasaray’a gelmesini isterim"

Adnan Polat, özellikle sosyal medyada Cristiano Ronaldo ile ilgili çıkan haberlere de değinerek, "Ronaldo’nun Galatasaray’a gelmesini tabii ki isterim. Renk olur, çok faydalı olur. Ama ’Ben olsam alırdım’ demedim. Olmasını isterim dedim. Ronaldo’yu parayla getiremezsin. İkna etmen gerekir. Erden Timur bence transferleri iyi yapıyor. Ronaldo’yu da ikna edebilir" diye konuştu. Dört şampiyonluk yaşadığını söyleyerek sözlerine devam eden Polat, "Ama sekizinci olduğumuz sene benim için çok değerliydi. Çünkü o dönem 18 takımın 14 tanesi şikeye bulaşmıştı. Bizim takımdan hiç kimsenin adı bile geçmedi. Benim için şampiyonluklardan daha önemli bir sezondu" dedi.

"20.45, maçların bitiş saatini işaret ettiğim bir şeydi"

Görevde olduğu dönemde ’20.45’ saatine vurgu yapan ve bu konu uzunca süre gündemde olan Adnan Polat, "20:45 benim maçların bitiş saatini işaret ettiğim bir şeydi. Ama gazeteler manşete taşıdı. Denizli’nin plakası 20, Manisa’nın 45 her iki takıma da teşekkür ederek espriler yapıyorduk. Ama oradaki son 16 dakika bitmeyen bir 16 dakikaydı. Belki de Fenerbahçe son anlarda karşı karşıya pozisyonu atsaydı, 20:45 olmayacaktı" şeklinde konuştu. Sarı-kırmızılı kulübün mali yapısı hakkında da konuşan Polat, "Yıllık geliri 200 milyon dolara çıkarmıştık. Ama ben kullanamadım o mali kongreden dolayı. Bütçemizde 200 milyon doların biraz üstündeydi. Büyük sponsorluklar bulmuştuk. Benim zamanımda Sportif A.Ş.’nin değeri 700 milyon dolar seviyesindeydi. Benden sonra 150 milyon dolara düştü. Son dönemde 200 milyon doların biraz üzerinde. Hiç kimse o aradaki kaybolan 500 milyon doları sorgulamıyor. İçerideki güven ortamının kaybolması nedeniyle düştü. Kısa sürede tekrar o seviyeye çıkması zor görünüyor. Eğer projeler hayata geçerse ve borçlar kapanırsa tekrardan yükseliş olabilir. Ama kısa vadede mümkün değil. Benim harcayamadığım 200 milyon doları şampiyon olmak uğruna bol keseden harcayıp Galatasaray’ın geleceğini kararttılar. Şimdi de onların acısını çekiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Yeniden başkan olmak gibi bir isteğim yok"

Adnan Polat yeniden başkan olmak istemediğini de vurgulayarak "Herhangi bir yardım istenirse yaparım. Dışarıdan kulübe destek olarak katkı yapmaya çalışıyorum. Yurt dışında kulübün tanıtımına yardımcı oluyorum. Dursun Özbek geldiği günden beri çok iyi işler yaptı. Bir kere iç barışı sağlaması çok önemli. Galatasaray’ın çözülmesi gereken çok sorunu var. Gece gündüz koşturduğunu biliyorum. Ben de yardım gerektiğinde destek oluyorum. İlk döneminde öğrendiği tecrübelerle daha iyi bir şekilde yönetiyor. Ben başarılı olacağını düşünüyorum. İşi kolay değil ama camiadaki herkesin destek vermesi lazım. Camianın Dursun Özbek’i destekleyip arkasında durması lazım. Tüzük değişikliği gerekiyor. Okan buruk ve ekibini desteklemek lazım. Birlik ve beraberliği korumak lazım" dedi. Son olarak tüzük hakkında konuşan Polat, "Tüzük değişikliği yapmak gerekiyor. Toplantı daveti oldu ama katılım olmadı. Yönetimsel anlamda bazı konuları düzenlemek gerekiyor. Katılımcı olmayan üyelikleri iptal etmek gerekiyor. Üyelerin aktif olması lazım. Bu tüzük ile Galatasaray’ı yönetmek çok zor. Değişime ayak uyduramıyoruz. En son tüzük değişikliğini ben yaptım. Bazılarının keyfine 3 başkan ibra edilmedi. Ben üye olmak için beş sene bekledim. Galatasaray’a belli kalitedeki insanları üye yapıp kaliteyi artırmamız gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı.