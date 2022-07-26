Adsom’dan SMA Hastası Asel’e Büyük Destek

Silivri’de yaklaşık 15 yıldır hizmet veren Adsom Döner’in işletmecileri Süleyman Okyay ve Abbas Dal, Silivrili SMA hastası Asel Demir’in durumuna kayıtsız kalmadı ve işletmelerinin bir günlük kazancını Asel bebeğe bağışlamaya karar verdi.

28 Temmuz Perşembe Günkü Kazançları Asel Bebeğe

Silivrili SMA hastası 16 aylık Asel Demir’in, İstanbul Valiliğince onaylı yardım kampanyası devam ederken kampanyaya bir büyük destek de Silivri merkezde hizmet veren Adsom Döner işletmecilerinden geldi. İşletme sahipleri Süleyman Okyay ve Abbas Dal, 28 Temmuz Perşembe günkü kazançlarını Asel bebeğe bağışlayarak Asel’e umut olacaklar.

Baba Ali Demir: Asel’e Umut Olmak Adına Örnek Olmasını Bekliyoruz

Konuyla ilgili açıklama yapan SMA hastası Asel bebeğin babası Ali Demir, “Yavrumuzu kurtarabilmek adına İstanbul Valiliğince onaylı bir yardım kampanyası yürütüyoruz. Öncelikle, Silivri’de daha önce çeşitli etkinlikler vasıtasıyla bizlere destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Adsom Döner’in işletmecileri Süleyman Bey ve Abbas Bey’e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Asel’imizin hayata tutunabilmesi adına desteğe ihtiyacımız olduğu anda kendileri bize böyle bir bağışta bulunmayı teklif ettiler. Allah onların kazançlarını bol eylesin. Umarım, Silivri’deki diğer esnaflarımız için de bir örnek olur bu durum. Asel’imizi yaşatabilmek adına az çok demeden sizlerden gelecek desteklere ihtiyacımız var. 28 Temmuz Perşembe günü yemeğinizi Adsom Döner’de yiyerek bu desteklerin ilk adımını atabilirsiniz” dedi.

Asel, Sizlerden Gelecek Yardımları Bekliyor

SMA hastası 16 aylık bir bebek olan Asel Demir’e destek olmak adına 0538 269 91 07 numaralı telefondan baba Ali Demir’e ulaşabilir veya sosyal medya hesaplarından smaaseleumutol hesaplarını takip edebilirsiniz.



