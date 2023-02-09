ADÜ Arama Kurtarma Ekibi deprem bölgesinde

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Arama-Kurtarma Ekibi deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

ADÜ Arama Kurtarma Ekibi deprem bölgesinde
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Arama-Kurtarma Ekibi deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez üstü Kahramanmaraş olan; Gaziantep, Hatay, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye, Adıyaman illerinde de hissedilen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremler sonrası, başlatılan çalışmalar çerçevesinde ADÜ Arama-Kurtarma Ekibi afet bölgesine gönderildi. ADÜ Afet ve Acil Durum Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürlüğü bünyesinde ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in talimatları ve desteğiyle oluşturulan Arama-Kurtarma Ekibi, İşyeri Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Nadir Savaş Öter başkanlığında afet bölgesine ulaşan ekip vakit kaybetmeden arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdüren ekip, depremzedeleri göçük altından kurtarmak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Malatya Şehir Hastanesi karşısında 5 Kişilik aileyi kurtarmak için ADÜ Arama-Kurtarma ekibi ve Çin Arama-Kurtarma ekibi iş birliği ile sahada aralıksız çalışmalarını yürütüyorlar. Rabbim yar ve yardımcıları olsun" dedi.