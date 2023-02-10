ADÜ Hastanesi'nde 'Afet Polikliniği' hizmet başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde depremden etkilenen vatandaşlar için açılan ’Afet Polikliniği’ hizmete başladı.

Geçtiğimiz 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Yıkıcı depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere; Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde on beş binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, 70 binin üzerinde kişi de yaralandı.

Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için yardım seferberliği başlatıldı. ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde depremden etkilenen ve Aydın’a gelen vatandaşlar için ’Afet Polikliniği’ hizmete girdi. ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklamada, "Hastanemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (yetişkin) Poliklinikleri bünyesinde depremden etkilenen ve Aydın’a gelen vatandaşlarımız için randevu gerekmeksizin başvurulabilecek ’Afet Polikliniği’ hizmete başlamıştır" denildi.