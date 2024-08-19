Aegeanlink Regatta'da kupayı Arkas Sailing Team kaldırdı

Yelken tutkunlarının büyük bir heyecanla beklediği Aegeanlink Regatta, Çeşme’de 8. kez gerçekleşti. Yarışta birinciliği Blue Moon isimli teknesiyle Arkas Sailing Team kazandı.

Çeşme’nin yat yarışı Arkas Aegeanlink Regatta, 8. yılında da Çeşme kıyılarını renklendirdi. Türkiye Yelken Federasyonu, Çeşme Belediyesi ve Çeşme Kaymakamlığı desteğiyle düzenlenen yarış, 13-18 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. IRC ve destek sınıfının yanı sıra J70 sınıfı yatların rekabetine sahne olan Aegeanlink Regatta’ya 32 tekne, 300’ün üzerinde yelkenci katılım gösterdi.

Arkas, Aegeanlink Regatta 2024’ün şampiyonu

Aegeanlink Regatta’da 5 gün boyunca yapılan 6 yarışın sonunda ise Overall’da birincilik ödülünü kazanan Arkas Blue Moon teknesiyle Arkas Sailing Team’e kupasını, yarışın sponsorlarından FAMM Urla’nın sahibi Funda Arkas verdi. Overall kategorisinde HIT X ikinci olurken üçüncülüğü ise Göztepe Yelken Ağanlar 1925 aldı.

Yıldızburnu Taş İskele’de düzenlenen ödül töreninde konuşan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, “Çeşme’nin rüzgarıyla ilişkilendirebileceğimiz spor dallarıyla harika bir akşam yaşıyoruz. Sörf ve yelkenin Çeşme’nin spor turizmi açısından daha fazla öne çıkması gerektiğini düşünüyorum. Ana hareket noktamız, turizm ve bu sporların turizme eklenerek daha tanınır olacağına inanıyorum” dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de Çeşme’nin bu hafta çok değerli turnuvalara ev sahipliğini yaptığını belirtti. Denizli, “Çeşme’nin rüzgarına renk katıyorsunuz. Bu sporun daha da gelişmesini ve büyümesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ise konuşmasında çok keyifli bir beş gün yaşandığını vurguladı. Arkas, “Yıldızburnu benim çocukluğumun geçtiği yerlerden ve dolayısı ile bende ayrı önemi var. Hepimiz eğlenmeyi hak ettik. İyi eğlenceler” diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak da “Yelken sporunu bir bütün olarak düşünerek tüm sınıflarıyla bir aile olarak büyüyeceğiz. Bunun en önemli unsurlarından olan olimpiyatlardan yeni geldim. Olimpik yelken takımımız artık dünyada takip edilen bir ekip. Bu, hepimizin gururu” ifadelerini kullandı.

Çeşme Mirkelam’la Coştu

Aegeanlink Regatta’da kapanış partisi bu yıl bir sürprizle geldi. "Overall Kategorisi”nde ödül alanların kupalarına kavuştuğu Yıldızburnu Taş İskele’de gerçekleşen kapanış partisinde sanatçı Mirkelam sahne performansı ile unutulmaz bir akşam yaşattı. Konseri tüm Çeşmeliler ücretsiz izleme fırsatı yakaladı.