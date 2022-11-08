Aeneas Kültür Rotası Balıkesir'de panelle anlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının tarafı olduğu Genişletilmiş Kısmi Anlaşma (EPA) tarafından ’’Avrupa Konseyi Kültür Rotası’’ sertifikasını 2021 yılında kazanan Aeneas Kültür Rotası Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelde anlatıldı.

‘Kültür Rotaları dahilinde Aeneas Kültür Rotası Paneli’ Troya ve Antandros ile özdeşleşmiş ve Türkiye’den başlayan ilk tescilli kültür rotası olan Aeneas Kültür Rotası’nın tanıtım videosu ile başladı.

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlem Köroğlu’nun moderatörlüğünü yaptığı panelde, panelist olarak yer alan Troya Kazısı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Körpe “Troya Savaşı ve Aeneas” konusunda, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Canan Tanrısever “Turizmin Çeşitlendirilmesinde Dünden Bugüne Kültür Rotaları” konusunda, Balıkesir Kuva-yi Milliye Müzesi Müdürü Aytekin Yılmaz “Aeneas Kültür Rotası ve Balıkesir” konusunda, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Müşterioğlu “Kültürel Mirasın Turizmdeki Yeri” konusunda bilgilerini aktardılar.

Panelde; Aeneas Kültür Rotasının Türkiye kıyılarında yer alan Truva kentinden başlayarak, Antandros kentine, oradan da çok uzun bir mesafe kat ederek İtalya’daki Latium Vetus kıyılarına kadar uzandığı anlatıldı. Türkiye ile birlikte Yunanistan, Arnavutluk, İtalya ve Tunus olmak üzere 5 Akdeniz ülkesini birbirine bağlayan rotanın, UNESCO Dünya Mirası listesine dâhil edilen çok sayıda kırsal peyzajı, doğal ve arkeolojik alanı bir araya getiren arkeolojik bir güzergah olduğu da verilen bilgiler arasında yer aldı. Panelistlerin ilgiyle dinlenen konuşmalarının ardından interaktif bir şekilde devam eden panelde konuya ilişkin gelen sorular yanıt buldu.

Rotanın Balıkesir’in uluslararası boyutta görünürlük ve tanınırlık kazanmasına katkı sunması için yapılan çalışmalara öncülük eden Vali Şıldak panelin sonunda yaptığı değerlendirmede, “2021 yılı öncesinde Edremit Belediyesi tarafından başvurusu yapılan kültür rotasının büyüklüğünü ve önemini gördük, bunun sadece dar bir çerçevede yürüyemeyecek kadar büyük bir çalışma olduğunu ifade ettik. Çünkü bu rota Balıkesir’i, bölgeyi ve hatta Türkiye’yi ilgilendiriyor. Dolayısıyla Kültür Bakanlığımızı, Valiliğimizi, Çanakkale Valiliği’mizi, Büyükşehir Belediyemizi, Balıkesir Üniversitemizi ve İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzü sürece dahil ettik. Bu tür çalışmaların devamlılığı gerekiyor. Tescille eş zamanlı Edremit Belediyesi Aeneas ile ilgili bir Avrupa Birliği projesi hazırladı. Bu proje Avrupa Birliği’nin yetkili organlarının kabulüne ulaştı ve proje gerçekleşti. Projenin uygulama takvimi 18 aydı ve 2022 Haziran ayında bu çalışma sonuçlandı. Ancak Aeneas Kültür Rotası gibi uluslararası arenada temsil edilen tescil faaliyetlerinin izleme süreçleri var. Bazı kriterlere göre çalışmalarınızı yapıp rotanın sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamanız gerekiyor. Dahil olmamızın temelinde yatan asıl güçlü düşünceyle, Balıkesir olarak ve Türkiye olarak rotaya en güçlü desteği sağlamış olduk.” şeklinde açıklamada bulundu.

Turizmde arkeolojinin çok değerli olmasının yanı sıra bir hikayeye sahip olması gerektiğini vurgulayan Vali Şıldak, “Bir efsane olsun, gerçek bir tarihsel vaka olsun bir hikayeniz olursa bu sizi alıp bir yerlere götürüyor, taşıyor. Ülke olarak buna en yakın tarihte ve en yakın coğrafyamızda Troya’da yaşadık. Truva Müzesi’ni yakın bir tarihte gördüm. 2018 yılında ülkemizde ilan edilen Troya yılı çalışmalarıyla ve zenginliğiyle ülke gündemine oturmasının yanı sıra uluslararası arenada da bilinirliği, farkındalığı çok yüksek bir seviyeye ulaştı. Bu bir ekonomidir, turizm hareketliliğidir. Bu ufuk genişliğidir, ufuk zenginliğidir. Şimdi bizim elimizde bir fırsat var. Antandros’u bütün ülkeye yaygınlaştıracağız. Yapmamız gereken işleri paydaşlarımızla planladık. Sıra Aeneas’ın, Antandros’un farkındalığını ve bilinirliğini arttırmak. Yeni bir Troya’nın doğuşunu hep birlikte göreceğiz. Hayal ettiğimiz şeylerin yavaş yavaş gerçekleştiğini kısa bir süre içerisinde görüyor olacağız. Turizm bölümlerinin öğrencileri, sizler mesleğinizi yaparken çok yakın bir gelecekte eminim ki Aeneas’ı Antandros’u çok daha sık duyuyor ve anlatıyor olacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Romalı yazar Vergilius tarafından anlatılan Aeneas destanından esinlenerek oluşturulan ve Aeneas’ın ayak izini takip eden Aeneas Kültür Rotasının bölgenin turizmini güçlendirmesiyle sürdürülebilir turizm açısından bölgenin prestijini arttırması bekleniyor.