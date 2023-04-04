Aerobik cimnastikçiler Kocaeli'ye madalyalarla döndü

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na Kocaeli'den katılan Doruk Demir ve Mira Koçak, 12-14 yaş kategorilerinde başarılarla kente döndü. Müsabakalardaki başarısının ardından Doruk Demir, milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

Aerobik cimnastikçiler Kocaeli'ye madalyalarla döndü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası’na Kocaeli’den katılan Doruk Demir ve Mira Koçak, 12-14 yaş kategorilerinde başarılarla kente döndü. Müsabakalardaki başarısının ardından Doruk Demir, milli takım seçmelerine katılma hakkı kazandı.

İstanbul’da 31 Mart - 2 Nisan tarihleri Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası düzenlendi. Kocaeli adına şampiyonaya katılan Doruk Demir, 12-14 Yaş Tek Erkekler kategorisinde Türkiye 2’ncisi olma başarısı gösterdi. 12-14 Yaş Çift kategorisinde ise Doruk Demir ve Mira Koçak Türkiye 4’üncüsü oldu. Antrenörlüğünü İlknur Pala’nın yaptığı Enerji GSK kulübüne bağlı sporculardan Doruk Demir, milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.