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AFAD: 'Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır'
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara'nın Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan ve iki gündür aranan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ankara’nın Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan ve iki gündür aranan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu.
AFAD’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Yaklaşık 350 personelin katılımıyla 2 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Ankara Altındağ ilçesinde sel sularına kapılan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına baş sağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
İHA
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