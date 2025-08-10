AFAD: 'Balıkesir Sındırgı merkezli saat 19.53'te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 11 km derinliğinde meydana geldi.'

Yusuf Eker
Yusuf Eker
AFAD: "Balıkesir Sındırgı merkezli saat 19.53’te 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 11 km derinliğinde meydana geldi."

