AFAD: 'AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.'

AFAD: Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Düzce, Ankara, İstanbul ve Sakarya AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

AFAD: 'AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.'
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EditörEditör
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AFAD: "Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Düzce, Ankara, İstanbul ve Sakarya AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir."