AFAD: 'AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.'
AFAD: Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Düzce, Ankara, İstanbul ve Sakarya AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.
AFAD: "Gölyaka ilçesinde saat 04.08’de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Düzce, Ankara, İstanbul ve Sakarya AFAD ekipleri bölgeye sevk edilmiştir."