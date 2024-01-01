AFAD: '(Japonya'daki depreme ilişkin) Başkanlığımıza iletilen uluslararası yardım çağrısı bulunmamaktadır'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Japonya’da meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremden sonra herhangi bir uluslararası yardım çağrısının bulunmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün saat 10.06’da Japonya/Anamizu’da 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla Başkanlığımıza iletilen herhangi bir uluslararası yardım çağrısı bulunmamaktadır. Dost ve kardeş Japon halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.