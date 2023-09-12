AFAD: 'Yardım malzemelerini Bingazi'ye ulaştırmaya devam ediyoruz'

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Libya’da yaşanan doğal afete ilişkin yardım malzemelerinin Bingazi’ye ulaştırılmaya devam ettiğini açıkladı.

AFAD, sosyal medya hesabından doğal afet yaşayan Libya’nın yanında olduklarını belirterek, “Tarihin en büyük sel afetlerinden birini yaşayan Libya halkının yaralarını sarmak için, arama kurtarma ve yardım ekiplerimiz ile insani yardım malzemelerini Bingazi’ye ulaştırmaya devam ediyoruz. Selden etkilenen Libyalı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verdi.