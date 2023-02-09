AFAD'a başvuran gönüllüler deprem bölgesine gidiyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) başvuran 715 gönüllü, iki trenle deprem bölgesine gönderiliyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gönüllüler afet bölgesine gitmeye devam ediyor. AFAD’a başvuran 715 AFAD gönüllüsü, iki trenle deprem bölgesine gönderiliyor. Gönüllülerin ilk durağının ise Hatay olduğu belirtildi.