AFAD Başkanı Memiş: ''Ulusal Deprem Gözlem Ağı'nda işlettiğimiz deprem ölçer istasyonlarımızın sayısı bin 145'e ulaşmıştır'

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, deprem gözlem ağlarındaki deprem ölçer sayısının bin 145’e yükseldiğini belirtti. Memiş, deprem bölgesinde yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan 42 bin 46 afet konutunun yapımının da hızla devam ettiğini söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında ‘Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu 2. Toplantısı’ gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan AFAD Başkanı Okay Memiş, “Risk azaltma çalışmalarına ağırlık verilmesi büyük önem taşımaktadır. Afet risklerini dikkate almadan yapılan her yatırım potansiyel bir kayıptır. Riski yönetmek ise bizim elimizde. AFAD olarak risk yönetimindeki hedefimiz, afetlerin meydana getirdiği olumsuz etkileri önlemek, tüm vatandaşlarımızla afet risk azaltma kültürünü yaygınlaştırmak ve afete dirençli şehirler inşa edilmesine katkı sağlamak” dedi.

“Risk azaltmayı her düzeyde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz”

Afet risklerini azaltmaya yönelik hayata geçirilen projelerle ilgili konuşan Memiş, “Risk azaltma çalışmalarında stratejik yaklaşımları hem merkezi, hem de yerel düzeyde önemsiyoruz. Bütünleşik Afet Yönetimi sürecinde uluslararası afet risk azaltma politika belgelerini gözeterek risk azaltmayı her düzeyde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ulusal düzeyde ‘Türkiye Afet Risk Azaltma Platformu’nu (TARAP), yerel düzeyde de ‘İl Afet Risk Azaltma Planı’nı (İRAP) uygulamaya aldık” dedi.

“‘Ulusal Deprem Gözlem Ağı’nda işlettiğimiz deprem ölçer istasyonlarımızın sayısı bin 145’e ulaşmıştır”

Şu ana adar 2023 yılı içerisinde 65 binden fazla depremin çözümünün yapıldığını aktaran Memiş, “AFAD, deprem gözlemi konusunda sahip olduğu bilgi ve tecrübe ile ülkemizdeki en büyük ve gelişmiş ağı başarıyla kesintisiz bir şekilde çalıştırmaktadır. Yıllık ortalama 25 bin adet deprem çözümü AFAD tarafından yapılmaktadır. Bu sayı, 6 Şubat depremlerinin olağanüstü koşulları sebebiyle bu yıl itibarıyla şu ana kadar 65 bin 966’dır. ‘Ulusal Deprem Gözlem Ağı’nda işlettiğimiz deprem ölçer istasyonlarımızın sayısı bin 145’e ulaşmıştır. Avrupa’nın en büyük ikinci deprem gözlem ağını çalıştırmaktayız” ifadelerine yer verdi.

Teknolojik afetlerle ilgili de çalışmaların olduğuna değinen Memiş, “Doğa kaynaklı afetler yanında teknolojik afetler alanında da çalışmalara ağırlık vermekteyiz. Ülkemiz için bu alanda ilk ulusal yazılım olan ‘AFAD-EKA’, başkanlığımız tarafından geliştirilmiştir. Bu yerli yazılım ile endüstriyel kazaların muhtemel fiziksel etki ve sonuçlarını hesaplayabilmekteyiz” diye konuştu.

“11 ilimizde inşası devam eden yaklaşık 200 bin konuttan yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan 42 bin 46 afet konutunun yapımı hızla devam ediyor”

Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda da bulunan Memiş, “Asrın felaketinin ardından afet bölgesine yürüttüğümüz çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. 366 farklı noktada 192 bin 992 konteyner kurulumu tamamlandı. 599 bin 985 afetzede vatandaşımızı konteyner kentlerimizde misafir ediyoruz. Konteyner kentlerimizde barınmanın yanı sıra beslenme, eğitim, sağlık ve diğer sosyal donatı alanları vatandaşlarımızın hizmetinde. 337 bin 204 haneye kira yardımı yapıldı. 2 milyon 272 bin 628 bina, 6 milyon 183 bin 25 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Acil yıkılacak ve yıkık binaların tamamında enkazlar kaldırıldı. 11 ilimizde inşası devam eden yaklaşık 200 bin konuttan yıl sonuna kadar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan 42 bin 46 afet konutunun yapımı hızla devam ediyor” ifadelerine yer verdi.