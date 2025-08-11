AFAD Başkanı Pehlivan, Çanakkale'de incelemelerde bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan yangından etkilenen Çanakkale’de incelemelerde bulundu.

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında havadan ve karadan gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alınan yangının etkili olduğu alanlarda incelemelerde bulundu. Vali Pehlivan yangından etkilenen; Sarıcaeli Köyü, Radar Tepesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kampüsü, Koruhan Yaşlı Bakım Evi, Çanakkale Devlet Hastanesi çevresi, BOTAŞ Güney Marmara Tesisleri, Bayramiç ilçesinde yangından en çok etkilenen Saçaklı köyünü ziyaret etti. Yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Pehlivan hasar ve zarar tespit çalışmaları başta olmak üzere yerine getirilmekte olan iş ve işlemler hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Vali Pehlivan, acil ihtiyaçların hemen karşılanacağını, bunun için Çanakkale Valiliği’ne İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığı tarafından ilk etapta 3,5 milyon TL ödenek aktarılmış olduğunu, genel hayata etkililik kararı alınmasına müteakip hasar ve zararların karşılanmasına yönelik gerekli adımların da hemen atılacağını ve en kısa sürede ihtiyaçların giderileceğini ifade etti.

Çanakkale’de meydana gelen yangınlarına; Orman Genel Müdürlüğü personeli başta olmak üzere, bin 438 personel, 20 hava aracı, 463 kara aracı yangınlara karşı havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale etti. Çanakkale merkez köylerinde ve Bayramiç ilçesi köylerinde yangından etkilenen alanlarda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli tarafından yapılan ön hasar tespit çalışmaları kapsamında; Çanakkale merkez köylerinde 5 konut, 2 depo ve 1 ahır, Bayramiç ilçesi köylerinde 28 konut, 14 depo ve 7 ahır olmak üzere toplam, 33 konut, 16 depo ve 8 ahırın ağır hasarlı olduğu belirlendi. Yine Çanakkale merkez köylerinde ve Bayramiç ilçesi köylerinde yapılan Tarım ve Orman Bakanlığı personeli tarafından yapılan ön tarımsal zarar tespit çalışmaları kapsamında; Çanakkale merkez köylerinde, 150 küçükbaş hayvan ve 114 arılı kovan, Bayramiç ilçesi köylerinde, 53 küçükbaş hayvan, 132 arılı kovan olmak üzere toplam 203 küçükbaş hayvan ve 246 arılı kovanın telef olduğu belirlendi. Defterdarlık personeli tarafından başlatılan eşya zarar tespit çalışmaları ise devam ediyor.

Meydana gelen orman yangınlarından etkilenen 98 vatandaşın 96’sı taburcu edildi. 2 kişinin ise tedavisine devam ediliyor. Türk Kızılay’ı tarafından 9 araç 195 personel ile ikramlık, kumanya, içecek ve su dağıtım faaliyeti gerçekleştirildi. Yangından etkilenen yerleşim birimlerinde güvenli bölgelere toplam 770 kişi alınmış olup, yangınların kontrol altına alınmasını müteakip evleri hasar görmeyen vatandaşlar ise ikamet ettikleri yerleşim yerlerine döndü.

Vali Pehlivan’a, ziyaret ve incelemeleri sırasında Çanakkale Vali Yardımcısı Ömer Şahin, Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün, AFAD Destek Hizmetleri Daire Başkanı Gökhan Çebi, AFAD Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanı Gökhan Yılmaz ile AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun eşlik etti.