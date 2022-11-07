AFAD Başkanı Sezer: 'Düzce Depremi'nin yıl dönümünde Deprem Anı, 'Çök-Kapan-Tutun' Ülke Tatbikatını hep birlikte gerçekleştireceğiz'

Ülke genelinde 12 Kasım’da gerçekleştirilecek ’Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatıyla ilgili açıklamalarda bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, “Kasım 1999 tarihinde saat 18.57’de 7,2 büyüklüğündeki Düzce Depremi ile sarsılmıştık. Bu acı günün yıl dönümünde Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Ülke Tatbikatını hep birlikte gerçekleştireceğiz” dedi.

AFAD koordinasyonunda, afetlere dirençli toplum oluşturma vizyonu ile toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla 12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde 81 ilde eş zamanlı olarak tüm vatandaşların katılımıyla tatbikat gerçekleştirilecek. Tatbikat; 12 Kasım 2022 Cumartesi günü, Düzce Depremi’nin yıl dönümünde, depremin meydana geldiği saat olan 18.57’de ‘Çök-Kapan-Tutun’ hareketinin uygulanmasıyla yapılacak. Tatbikat öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen AFAD Başkanı Yunus Sezer, bilgilendirme toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.

“Saat 18.57’de Deprem Anı ‘Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı yapılacak”

Tatbikatın, Düzce Depremi’nin meydana geldiği saatle aynı anda başlayacağını belirten Başkan Sezer, “1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde 12 Kasım’da tüm Türkiye’de aynı anda Düzce Depremi’nin gerçekleştiği saat 18.57’de Deprem Anı ’Çök-Kapan-Tutun’ tatbikatı yapılacak. Kasım 1999 tarihinde saat 18.57’de 7,2 büyüklüğündeki Düzce Depremi ile sarsılmıştık. Bu acı günün yıl dönümünde Deprem Anı, ‘Çök-Kapan-Tutun’ Ülke Tatbikatını hep birlikte gerçekleştireceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Sadece 2022 yılında şu ana kadar yaklaşık 17 bin deprem gerçekleşti”

Türkiye’nin afet ülkesi olduğuna değinen Başkan Sezer, “Türkiye’de yıl içerisinde ülkemizde yıllık ortalama 24 bin adet deprem ölçümlemesi yapmaktayız. Sadece 2022 yılında şu ana kadar yaklaşık 17 bin deprem gerçekleşti. Gerçekleşen bu depremlerde 87 bin vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Toplam 605 bin binamız yıkılmış veya ağır hasar almıştır. Ülkemizin sahip olduğu afetsellik ve taşıdığı deprem riskinden yola çıkarak, afetlere dirençli bir toplum oluşturma hedefi doğrultusunda her yıl afetlerle ilgili belli konulara odaklanıyoruz. Bu çerçevede, 2020 yılını, Afetlere Hazırlık Yılı olarak ilan ettik ve çalışmaları 12 aya yayarak; Afet Riskleri, Afet Acil Durum Çantası, Toplanma Alanları, DASK, Bina Güvenliği, Acil Durum, Aile Planı ve İşyeri Planı gibi başlıklarda 12 tema belirleyerek, yıl içerisinde farkındalık faaliyetleri gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“2022’de 66 bin 202 tatbikat ile hedefimizin üzerinde tatbikat gerçekleştirdik”

Başkan Sezer, yıl içerisinde 60 bini aşkın tatbikat gerçekleştirdiklerini aktararak, “Yine bu çerçevede; 2021 yılını ise Afet Eğitim Yılı ilan ederek 51 milyon vatandaşımıza afet farkındalığını anlatma hedefi koyduk. Ortaya konulan çalışmalarla 56 milyonun üzerinde vatandaşımıza bu vesileyle ulaştık. Eğitimlerimiz bu yıl da devam etmekte olup, 25 milyondan fazla vatandaşımız eğitimlerini tamamladı. Bugün geldiğimiz noktada, alınan eğitimlerin doğru davranışa dönüşmesini sağlamak, afetlere dirençli toplum oluşturmak ve toplumun her kesiminde afet farkındalığını yaygınlaştırmak amacıyla 2022 yılını Afet Tatbikat Yılı olarak ilan ettik. Hedefimiz 54 bin 302 tatbikatı gerçekleştirmekti; 66 bin 202 tatbikat ile hedefimizin üzerinde tatbikat gerçekleştirdik” değerlendirmesinde bulundu.

“Tatbikatımızın amacı, toplumun her kesiminde afet farkındalığını yaygınlaştırmak ve yerleşik hale getirmektir”

Tatbikat hakkında bilgilendirmelerde bulunan Başkan Sezer, “12 Kasım 2022 tarihinde saat 18.57’de yapacağımız ‘Çök - Kapan - Tutun’ Tatbikatımızın amacı; afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anmak, millet olarak afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışlara hazırlanmak, toplumun her kesiminde afet farkındalığını yaygınlaştırmak ve yerleşik hale getirmektir. Tatbikatımızın adını; Deprem Anı Ülke Tatbikatı ‘Çök-Kapan-Tutun’ olarak belirledik. Tatbikatımızı; 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18.57’de, Sayın Bakanımızın başkanlığında AFAD Başkanlık Binasında ve 81 ilimizde ise vali ve kaymakamlarımızın koordinesinde ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eş zamanlı olarak gerçekleştireceğiz” dedi.

“Tatbikat gününe kadar bilgilendirmelerimiz devam edecek”

Tatbikat gününe kadar bilgilendirmelerin devam edeceğini aktaran Başkan Sezer, “12 Kasım Cumartesi gününe kadar, hafta boyunca, sizler aracılığıyla milletimizi tatbikat hakkında bilgilendireceğiz. Sosyal medya ve TV kanalları aracılığıyla kamu spotları yayınlanacak; hazırladığımız afiş ve broşürleri, yazılı basında tatbikatı tanıtmak ve farkındalığı artırmak amacıyla kullanacağız. 81 ilde afetlerde kullanılan araç ve malzeme sergisi oluşturulacak ve hava şartları doğrultusunda gerekli tedbirler alınarak sergilenecektir. Vatandaşlarımıza tatbikatın başladığını duyurmak amacıyla; Haber Alma ve Yayma (HAY) Sisteminden Bilgilendirme SMS’i göndereceğiz. Yine Haber Alma ve Yayma Sistemi üzerinden Hayati Uyarı Bildirimi (CMAS) göndereceğiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, tatbikatta cep telefonlarına gönderilecek ve anons edilecek mesajda ise, “AFAD Tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede Deprem Anı, Çök-Kapan-Tutun Tatbikatı yapılmaktadır” ifadeleri yer alacak.