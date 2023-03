AFAD Başkanı Sezer: 'Şu an itibariyle 47 bin 475 kişi hayatını kaybetti'

TAKİP ET

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından şu an itibariyle 47 bin 475 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki son durum hakkında açıklamalarda bulundu. Sezer, depremin 34. gününden beridir bölgede arama kurtarma çalışmalarından sonra iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ve yabancı uyruklu kardeşlerimizin yoğunlukta olduğu insanlarımızın sayısında da artışlar var. Şu an itibariyle 47 bin 475 ölüm var, bunlardan 6 bin 278’i başta Suriyeli kardeşlerimizden olmak üzere afetzedelerden oluşmaktadır. Bölgede 35 bin 250 arama kurtarma personeli aktif olarak çalışmaktaydı. Şu anda da 3 bin 954 tane arama kurtarma personelimiz hem enkaz çalışmalarına refakat etmekte hem de insani yardım çalışmalarına aynı şekilde katılmaktalar. Yabancı ülkelerden gelen 300 kadar arama kurtarma personeli de bölgede bulunuyor” dedi.

“Bölgede şu an itibariyle 414 bin 323 çadır kuruldu”

Başkan Sezer, bölgede yoğun bir şey şekilde hava gücünün kullanıldığını ifade ederek, “74 uçak, 99 helikopter hem insani yardım hem de çadırlarla ilgili olarak deprem bölgelerine taşımaya devam ediyoruz. Bölgede 18 bin 53 iş makinesi enkaz çalışmalarında görev aldı. Şu an itibariyle de 12 bin 140 aktif bir şekilde çalışmalara katılmakta. Dünya çadır stokunun büyük bir bölümünü Türkiye’ye aktarıyoruz. Her gün 6 uçak yurtdışından buraya çadır taşıyoruz. Aynı zamanda da kendi ülkemizde de üretim kapasitesini en son şekilde kullanıyoruz. Şu an itibariyle 414 bin 323 çadır bölgede kurulmuş durumda. 332 tane de çadır kentimiz var. Bölgede çadırdaki hedefimiz 700 bin civarında. Bölgede çadırlarda, konteyner kentlerde ve misafirhanelerde vatandaşlarımızın sayısı da 1 milyon 800 bin civarında” diye konuştu.

“13 bin mobil konteyner ve duş konteyner bölgeye gönderildi”

Depremin ilk gününden itibaren konteyner kentlerin alt yapı çalışmaları başlandığını belirten Başkan Sezer, “209 tane planlanan konteyner kent alanımız var. Bunların büyük bir bölümünde alt yapı çalışmaları belirli bir orana geldi. Buralarda da 17 bin 787 konteyner yerleştirildi. Şu anda da 13 bin civarında mobil konteyner ve duş konteyner kent alanlarına ve çadır kent alanlarına gönderilmiş durumda” dedi.

“935 bin 722 depremzedeyi afet bölgesinden diğer illerimize tahliye ettik”

Başkan Sezer, büyük bir tahliye çalışmasını depremin ilk gününden itibaren yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

“935 bin 722 depremzedeyi afet bölgesinden diğer illerimize tahliye ettik. Hava, kara, demir yolları araçlarıyla bunu devam ettirdik. Şu an itibariyle 273 bin depremzedemiz deprem bölgesinde dışındaki illerimizde misafirhanelerimizde, yurtlarımızda ve otellerimizde bizim misafirimiz olarak burada devam ediyorlar. Bizim burada gıda malzemeleri konusunda tekrar dile getirmek istiyoruz. Ramazan ayında gıda konusunda burada hem iftar hem sahur hem de oruç tutamayanlar içinde normal öğünler verilmeye devam edilecek. Hijyen malzemesi konusundaki ihtiyacımız da bölgede devam ediyor. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Bölgede ağır hasarlı binalara vatandaşlarımızın buralara girmemeleri noktasında ve orta hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılarımız devam ediyor. Eşyalarını taşımasınlar, ağır hasarlı binalara girmesinler.”

AFAD Başkanı Yunus Sezer’in konuşmasının ardından bölgedeki artçı depremler hakkında değerlendirmelerde bulunun Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ise bölgede an itibariyle 16 bin artçı sarsıntı meydana geldiğini belirterek, “Artçı sarsıntıların son 10 gün içerisinde sayısında düşme olmakla beraber deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın hissedeceği düzeyde birtakım artçı sarsıntıların meydana geldiğini biliyoruz. Son 10 günün içerisinde artçı sarsıntılar 500’ün altına düştü. Yaklaşık 5-6 dakikada bir artçı sarsıntının da meydana geldiğini söyleyebiliyoruz. Önümüzdeki günlerde artçı sarsıntılar devam edecektir. Özellikle hasarlı binalardan uzak durulması büyük önem taşıyor. Yılbaşından bu yana meydana gelen toplam deprem sayısı 22 bin civarında” ifadelerini kullandı.