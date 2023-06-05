AFAD'dan sel ve heyelan uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kastamonu'nun kuzeydoğusu ile Sinop'ta devam eden yağışlara karşın sel ve heyelan uyarısı yaptı.

AFAD'dan sel ve heyelan uyarısı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kastamonu’nun kuzeydoğusu ile Sinop’ta devam eden yağışlara karşın sel ve heyelan uyarısı yaptı.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kastamonu’nun kuzeydoğusu ile Sinop’ta devam eden yağışların, öğle saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.