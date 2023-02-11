AFAD Deprem Toplanma Alanı Sorgulama: Deprem acil durumu toplanma alanları e-Devlet ile nasıl öğrenilir?

Acil toplanma alanı, yaşanılan afet sonrasında toplanmak için belirlenen güvenli alanlardır. Deprem bölgesi acil durum toplanma alanları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki deprem toplanma alanları nerede, nasıl ulaşılır? İşte e-Devlet ile AFAD toplanma alanı sorgulama...

DEPREM TOPLANMA ALANLARI E-DEVLET İLE NASIL SORGULANIR?

Deprem toplanma alanları yaşadığınız il, ilçe, mahalle/köy, cadde/sokak isimlerine göre sorgulanabiliyor. Size en yakın deprem toplanma alanları için aşağıdaki sorgulama linkini kullanabilirsiniz.

Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.

AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI SORGULAMA EKRANI

