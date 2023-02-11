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- AFAD Deprem Toplanma Alanı Sorgulama: Deprem acil durumu toplanma alanları e-Devlet ile nasıl öğrenilir?
AFAD Deprem Toplanma Alanı Sorgulama: Deprem acil durumu toplanma alanları e-Devlet ile nasıl öğrenilir?
Deprem toplanma alanları ya da acil durum toplanma alanları sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem, başta Malatya, Gaziantep Diyarbakır, Adıyaman olmak üzere birçok kenti etkiledi. Bölgede ekiplerin yoğun çalışması sürüyor. Yıkıcı depremin ardından acil toplanma alanları merak ediliyor
Acil toplanma alanı, yaşanılan afet sonrasında toplanmak için belirlenen güvenli alanlardır. Deprem bölgesi acil durum toplanma alanları e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Peki deprem toplanma alanları nerede, nasıl ulaşılır? İşte e-Devlet ile AFAD toplanma alanı sorgulama...
DEPREM TOPLANMA ALANLARI E-DEVLET İLE NASIL SORGULANIR?
Deprem toplanma alanları yaşadığınız il, ilçe, mahalle/köy, cadde/sokak isimlerine göre sorgulanabiliyor. Size en yakın deprem toplanma alanları için aşağıdaki sorgulama linkini kullanabilirsiniz.
Acil durum toplanma alanları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar E-Devlet’e (https://www.turkiye.gov.tr) giriş yaparak “Acil Toplanma Alanı Sorgulama” başlığından ikametlerine en uygun toplanma alanları bilgilerini öğrenebileceklerdir.
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI SORGULAMA EKRANI