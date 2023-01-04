AFAD gönüllüğünde farkındalık artıyor

Balıkesir’de başlatılan Afet Hazırlık Projesi ile afetlere yönelik farkındalık her geçen gün artıyor.

Vali Hasan Şıldak; AFAD Gönüllüsü olan öğretmenlerin afet farkındalığının arttırılmasına katkı sağlaması bakımından Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile Altıeylül Halk Eğitim Merkezi Binalarının girişine “Okulumuzda Destek AFAD Gönüllüsü Öğretmen Vardır” tabelalarını astı.

Vali Şıldak iki kurumda gönüllü olan öğretmene belgelerini verdi.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda aynı zamanda Müdür Yardımcısı olan sınıf öğretmeni Ayşe Deniz ile Altıeylül Halk Eğitim Merkezinde biyoloji öğretmeni olan Ayşegül Yıldız’a teşekkür eden Vali Şıldık, AFAD gönüllüsü olarak öğrencilerine de örnek olan öğretmenlerin sayısının artacağını kaydetti.

Vali Şıldak, okullarda ve tüm kurumlarda AFAD gönüllüsü sayısının artacağına dikkat çekti. Afet hazırlıkları ve afet sonrasına ilişkin müdahalelerin sistematik olarak iyileştirilmesinin Türkiye’de son dönemdeki en büyük atılımlardan biri olduğunu ifade eden Şıldak, "Topluma faydalı olmak için fiziksel gücün yanında, bilgi, birikim ve kabiliyetler de önemli. AFAD gönüllüleri afet öncesi, sırası ve sonrasında önemli katkı sağlayacaklar" dedi.