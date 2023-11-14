AFAD Gönüllüleri hafif arama kurtarma eğitimi aldı

Sakarya’da, E-Devlet üzerinden AFAD Gönüllüsü olan ve online eğitimleri tamamlayan vatandaşlar ‘Hafif Arama Kurtarma Eğitimlerini’ aldı.

E-Devlet üzerinden AFAD Gönüllüsü olan ve online eğitimleri tamamlayan vatandaşlar, yüz yüze eğitim almaya hak kazandılar. 10-12 Kasım tarihleri arasında Sapanca’da bulunan Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nde verilen teorik eğitimlerin ardından araç ve malzeme tanıtımı yapılarak ekipmanların kullanımları tatbik edildi. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Eğitime katılan AFAD Gönüllülerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hafif Arama Kurtarma eğitimi, Yangın eğitimi, İlkyardım eğitimi ve İnsani yardım eğitimlerimizden ücretsiz bir şekilde faydalanabilmesi için tüm vatandaşlarımızı E-Devlet üzerinden AFAD Gönüllüsü olmaya davet ediyoruz” ifadeleri yer aldı.